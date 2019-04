Românul întâlnit de Cioloș în Italia: O să mai auzim de el. Acasă Este o poveste de succes a unui roman ce-și duce faima de om muncitor in afara țarii și reușește sa conduca o afacere cu oameni ca el, din Borșa, Maramureș, ce primesc salarii cu mult peste media Romaniei. ”Ionel Timiș are 38 de ani și e din Borșa, județul Maramureș. L-am intalnit astazi la Milano, pe un șantier, la Fiera di Milano (centru expozițional), unde pregatea niște standuri expoziționale. Lucreaza in Italia de 19 ani. Din 2014, a creat o firma acasa, in Borșa, dar lucreaza doar in Italia și in alte țari din Uniunea Europeana. Aproape toți angajații sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

