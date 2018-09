Stiri pe aceeasi tema

- Salvatore Popescu, inginerul ploiestean care a disparut in urma cu o luna din fata palatului Topkapi din Istanbul, a fost gasit. Barbatul este in viata si a fost adus in tara de autoritati, unde a fost internat.

- Potrivit unui comunicat transmis miercuri dimineata de Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Istanbul, s-a reusit repatrierea inginerului din Ploiesti, disparut in orasul Istanbul la data de 30 august. „Intre momentul sesizarii disparitiei cetateanului roman…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, miercuri, ca s-a reusit repatrierea unui cetatean roman care a fost dat disparut in timp ce se afla la Istanbul, la sfarsitul lunii august. "In cursul noptii de 25 spre 26 septembrie 2018, prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Istanbul, s-a reusit…

- Inginerul din Ploiești, disparut in 30 august, in timp ce se afla cu familia in Istanbul, la Palatul Topkapi, a fost gasit și adus in țara, in timpul nopții de marți spre miercuri, la bordul unei curse aeriane cu destinația București, informeaza Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis miercuri…

- Inginerul ploieștean, disparut acum o luna in Istanbul, a fost gasit. Barbatul este in viața și a fost adus azi - noapte in țara de autoritați, potrivit ministerului afacerilor Externe.

- Dispariția ploieșteanului Salvatore Popescu, in varsta de 30 de ani, despre care nu se mai știe nimic de pe 30 august cand vizita impreuna cu familia palatul Topkapi din Istanbul, continua sa le ridice multe semne de intrebari oamenilor legii. Barbatul se afla in Turcia in concediu cu soția, cu fata…

- Salvatore Popescu (51 de ani), inginerul ploiestean care a disparut in data de 30 august din fata palatului Topkapi din Istanbul, este in continuare de negasit. La sase zile de la disparitie, rudele nu au primit nicio veste de la autoritatile turce.

- Un ploiestean a disparut fara urma din Palatul Topkapi din Istanbul, de patru zile, iar familia il cauta disperata. Barbatul se afla intr-o excursie, care trebuia sa se incheie astazi, alaturi de soția sa și fiica lor, dar nimeni nu mai știe nimic de el. Salvatore Popescu are 51 de ani și este din Ploiești,…