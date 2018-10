Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul ministrilor Mediului din Uniunea Europeana a aprobat stimularea accesului la vehicule ecologice pentru statele membre unde acestea detin o cota de piata redusa, pornind de la propunerea Romaniei, potrivit Ministerului Mediului.

- Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF a anuntat ca va continua verificarea tuturor achizitiilor intracomunitare de autovehicule second-hand. Persoanele fizice care cumpara mai multe de un vehicul second pe an vor fi nevoire sa dea explicații privind achizițiile, anunța Adevarul.ro.„Sunt…

- Ponderea autoturismelor ecologice in totalul vanzarilor auto din Romania a ajuns, in primele opt luni ale anului, la 2,6%, in crestere semnificativa fata de aceeasi perioada din 2017, iar numarul acestora se ridica la 2.635 de unitati, cu 73,3% mai...

- De ultima ORA! Vezi ce TREBUIE sa afle toti romanii care au cumparat MASINI SECOND-HAND Proiectul demarat de Registrul Auto Roman (RAR) in colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) la inceputul acestui an este aproape gata. Dupa cum ne-a declarat Roxana Dima, purtatorul de cuvant al…

- Romanii vor putea solicita și anul viitor bani de la stat pentru a-și schimba mașina veche, dar regulile programului Rabla din 2019 s-ar putea modifica. Schimbarile sunt propuse prin Proiectul de ordin de ministru privind modificarea și completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a…

- Combina frigorifica este unul din cele mai dragi electrocasnice mari si mici din orice gospodarie – alaturi de fiare de calcat, prajitor de paine, masini de spalat cu uscator, alte masini de spalat rufe cu programe speciale de ingrijirea tesaturii, vitrine frigorifice, aparate de gatit, lazi frigorifice,…

- Studiile arata ca mai multe case din tara noastra au televizoare, dar nu si masini de spalat sau frigidere. Romanii care petrec ore in sir in fata micilor ecrane considera ca doar asa se relaxeaza.

- ♦ Economia Romaniei va fi lovita in plin exact cand are nevoie sa creasca mai mult, pentru ca va ramane fara forta de munca cea mai buna. Romania continua sa fie o tara a contrastelor, desi economia si salariile cresc, iar oferta de jo­buri este mai mare decat cere­rea, jumatate…