Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu prezideaza marti, la Luxemburg, Consiliul Afaceri Generale - Coeziune in cadrul actualului mandat al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu participa marti la reuniunea ministrilor UE responsabili cu politica de coeziune, ce are loc la Luxemburg, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Conform unui comunicat al CE, discutiile se vor axa pe stadiul negocierilor privind…

- Una dintre prioritatile Romaniei ramane investitia in domeniul medical, in tot ceea ce inseamna cladiri, infrastructura, dotari, formare profesionala si screening, si vom face tot posibilul sa obtinem cele mai bune rezultate in viitoarele programe, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Roxana…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, va conduce luni lucrarile reuniunii Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit), de la Luxemburg, al treilea Consiliu prezidat de Romania de la preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Principalele teme aflate pe agenda Consiliului vizeaza…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, va conduce luni lucrarile reuniunii Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit), de la Luxemburg, al treilea Consiliu prezidat de Romania de la preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, informeaza MADR printr-un comunicat…

- "Am aprobat toate proiectele care au fost depuse de Guvernul Romaniei. Asteptam proiecte noi. Avem in analiza trei proiecte de apa si canalizare pentru cateva judete. Nu avem proiecte pentru autostrazi, spitale regionale. Cred ca se putea face mai mult. Mai sunt bani de accesat, iar doamna ministru…

- "Vreau sa salut eforturile Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene pentru incheierea unui acord. Din pacate, discutiile cu Consiliul Uniunii Europene si Parlamentul European privind propunerile legislative pentru viitoarea Politica de Coeziune au fost foarte solicitante. Comisia Europeana…

- Obiectivul Presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene este ca la finalul acesteia sa existe in Consiliu un acord partial pe tot pachetul legislativ privind politica de coeziune, a declarat joi ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb. Aceasta a facut declaratiile la finalul unei intalniri…