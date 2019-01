Stiri pe aceeasi tema

- George Ciamba, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a explicat care sunt principalele axe urmarite de Romania in timpul exercitarii președinției Consiliului European. "Motto-ul preșeșdinției noastre este coeziunea, o valoare comuna europeana. Ne bazam pe acțiunile Europa convergenței, Europa…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, luni, ca Romania este pregatita, in calitate de presedintie a Consiliului Uniunii Europene, si pentru o varianta de Brexit fara acord. "Cred ca cel mai important lucru care trebuie spus este ca un moment semnificativ il reprezinta…

- ''La multi ani! Cele mai bune urari Romaniei cu ocazia primei sale presedintii a UE. Sunt increzator ca veti reusi si astept cu nerabdare sa colaborez cu dumneavoastra'', a scris Tusk pe pagina sa oficiala de Twitter. Romania exercita, incepand de astazi, primul sau mandat la Presedintia rotativa…

- România exercita, începând de astazi, primul sau mandat la Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, pe fundalul unei agende europene marcate de evolutii politice si dosare cu un impact decisiv asupra viitorului Uniunii, dar si în conditiile unui climat politic…

- Ministrul pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, intr-un interviu acordat MEDIAFAX, ca actiunea presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene ”va conta foarte mult”, fiind dosare ca Brexit sau perspectiva financiara multianuala, ”lucruri care au impact foarte direct pentru cetatean”.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta agrearea Acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana si aprobarea Declaratiei politice privind cadrul relatiilor viitoare UE-UK.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a reiterat, marti, in cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale de la Luxemburg, sprijinul Romanei in vederea agrearii acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana si a subliniat ca tara noastra este in favoarea unui…