Romania a abordat mandatul la presedintia Consiliului UE, inainte de orice, ca pe o misiune in slujba cetatenilor europeni, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila.



"Astazi, la aproape doua saptamani de la incheierea formala a mandatului nostru, putem spune cu mandrie ca avem toate motivele sa sarbatorim. Am obtinut ce ne-am propus, am dovedit eficienta, performanta, echilibru si am oferit una dintre cele mai apreciate presedintii la nivel european. Am demonstrat ca Romania a abordat acest mandat, inainte de orice, ca pe o misiune in slujba cetatenilor europeni. Am construit toate…