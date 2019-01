Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, luni, ca Romania este pregatita, in calitate de presedintie a Consiliului Uniunii Europene, si pentru o varianta de Brexit fara...

- ''S-a insinuat ca obiectivul nostru este sa mentinem Marea Britanie in Uniunea Europeana cu orice pret. Nu aceasta ne este intentia. Noi nu dorim decat claritate cu privire la viitoarele relatii. Si respectam rezultatul referendumului'', a declarat Juncker intr-un interviu publicat duminica de saptamanalul…

- Ministrul pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, intr-un interviu acordat MEDIAFAX, ca actiunea presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene ”va conta foarte mult”, fiind dosare ca Brexit sau perspectiva financiara multianuala, ”lucruri care au impact foarte direct pentru cetatean”.

- Președintele Romaniei a avut vineri, 14 decembrie a.c., la Bruxelles, o intrevedere cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, doamna Theresa May. Au fost discutate in principal subiecte aflate pe agenda bilaterala și europeana, precum procesul de retragere a Marii Britanii…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat joi acordul privind termenii de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana si a declarat ca statele membre din Blocul comunitar trebuie sa se asigure ca aceasta este finalizata, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- "62% dintre europeni, nivel record in ultimii 25 de ani, respectiv 49% dintre romani vad ca pe un lucru bun apartenenta la UE a tarii lor", se arata in studiu, care releva o crestere usoara fata de perioada similara a anului trecut, dar o scadere de 10 procente fata de luna aprilie a acestui an.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a reiterat, marti, in cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale de la Luxemburg, sprijinul Romanei in vederea agrearii acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana si a subliniat ca tara noastra este in favoarea unui…