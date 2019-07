România, printre ultimele ţări europene care au acces la medicamente de nouă generaţie Faptul ca astazi speranța de viața este cu 30 de ani mai mare la nivel European, comparativ cu cea de acum un secol, se datoreaza investițiilor in cercetare in medicina. De altfel, 73% din creșterea speranței de viața de 1,74 ani inregistrata in perioada 2000 – 2009 se datoreaza medicamentelor de ultima generație. Impactul progresului in medicina se traduce in vieți salvate. Spre exemplu, hepatita C poate fi astazi vindecata, nu doar ținuta sub control cu ajutorul tratamentului. Pacienții cu HIV pot avea o speranța de viața similara cu cea a oamenilor sanatoși. Variola este eradicata și… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

