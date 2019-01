Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a afirmat joi, in ședința de Guvern, ca Romania trebuie sa adere la spațiul Schengen pana la alegerile europarlamentare, care vor avea loc in aceasta primavara. „Am avut discuții constructive și aplicate cu președintele PE Antonio Tajani, cu Grupul Socialiștilor și Democraților…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, miercuri, in Parlamentul Romaniei forma finala a programului presedintiei rotative pe care Romania o va prelua incepand cu 1 ianuarie 2019. Sedinta plenului comun al celor doua camere ale Legislativului a inceput la ora 14.00. Premierul Viorica Dancila a declarat,…

- Drepturile cetațenilor romani din Marea Britanie dupa Brexit, siguranța cetațenilor europeni și fenomenul migrației au fost temele discuțiilor bilaterale avute de ministrul Carmen Dan cu omologii din Bulgaria, Marea Britanie și Germania. Intalnirile au avut loc in marja Consiliului JAI, desfașurat la…

- Ministrul de interne Carmen Dan reitereaza ideea ca Romania este pregatita pentru preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene, așa cum insuși președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, afirma miercuri. „Reuniunea comuna a Colegiului Comisarilor Uniunii Europene și a Guvernului Romaniei…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, ca demersul procurorilor DNA in cazul sau are scopul de a il intimida in lupta pe care a inceput-o pentru semnalarea gravelor abuzuri comise in Romania. Liderul ALDE a fost audiat, marți, in Comisia juridica a Senatului in cazul avizului…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, le-a cerut, marți, șefilor Poliției “atitudine, pregatire și prezența in strada”. Ministrul a participat la Brașov, la Convocarea anuala cu șefii structurilor centrale și teritoriale ale Poliției Romane. Cu acest prilej, ministrul afacerilor interne a abordat…

- Parlamentul European a votat textul rezolutiei privind statul de drept din Romania, adoptand amendamente suplimentare, printre care respingerea protocoalelor secrete din document. Raportul despre situatia din Romania, elaborat de Comisia PE pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE),…

- Sindicatul grefierilor din Romania precizeaza ca personalul auxiliar de specialitate nu are in atribuții intocmirea unui dosar de candidat, acesta avand un caracter personal. Sindicatul grefierilor acuza, printr-un comunicat de presa, ca profesiei de grefier ii sunt aduse „grave prejudicii de imagine”…