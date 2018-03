Stiri pe aceeasi tema

- Mesajele pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a transmis la Bucuresti au fost "extrem de incurajatoare", vizita oficialului european fiind programata cu mult timp inainte, a declarat, vineri, la Digi24, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu."Mesajele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus ca „nu se pune in niciun caz” problema asemanarii situatiei din Polonia cu cea din Romania, a declarat vineri, la Digi24, ministrul de externe, Teodor Melescanu.

- Europaralmentarii PSD au votat impotriva unei rezolutii initiate de grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European (S&D), din care fac parte si ei, privind activarea Articolului 7 din Tratatul de la Lisabona impotriva Poloniei, ca urmare a ingrijorarilor…

- Lucrurile stau cat se poate de prost. Ele au fost comunicate voalat și oficial, dar neoficial se poate vorbi de o adevarata catastrofa. Oficial am aflat cu toții ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost intr-o vizita oficiala la București pentru a netezi asperitațile in…

- Romania mai are de implementat doar cateva recomandari in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, nu trebuie sa se opreasca acum, sau sa mearga in directia opusa, a atras atentia joi, in cadrul unei conferinte de presa, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, dupa ce s-a intalnit…

- Eurodeputatii au aprobat joi procedura Comisiei Europene (CE) vizand sa sanctioneze reformarea sistemului judiciar si sa plaseze presa din Polonia sub un control strict, considerate de Bruxelles o incalcare a statului de drept, relateaza Reuters.UE a lansat o procedura in baza Articolului…

- Numarul doi din Comisia Europeana, Frans Timmermans, i-a avertizat pe politicieni ca Romania risca sa faca pasi inapoi in ceea ce priveste independenta Justitiei. In plus, oficialul a aratat ca Romaniei s-ar putea sa nu-i fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare nici in 2019.

- "In MCV se vorbeste despre consultarea Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste numirea procuroriilor de rang inalt. In Europa exista mai multe modele: numiti de ministru, in alte tari de Parlament, altele de presedinte, in altele de CSM-urile lor", spune Liviu Dragnea, care se intreaba retoric…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, legat de Comisia de la Venetia, ca forul poate sa recomande oricare dintre variantele deja functionale in Europa si a enumerat cateva dintre acestea, numirile fiind facute de premier, presedinte sau forurile judecatoresti. "In MCV se vorbeste…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca Romania este pregatita sa intre in Spatiul Schengen, precizand ca nu pot exista critici la adresa Romaniei pe aceasta tema. Timmermans a mai spus ca nu exista nicio legatura…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat, dupa vizita la Parlament a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca sfatul acestuia a fost ca Romania sa nu evite sa solicite un punct de vedere al Comisiei de la Venetia pentru cele trei legi ale Justitiei, afirmand ca oficialul european…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va veni într-o vizita oficiala în România, la sfârsitul lunii, deocamdata nefiind anuntat programul întânirilor cu oficialii de la

- "Nu Europa are ceva cu noi, ci, se pare ca noi avem ceva cu noi" Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, la TVR 1, ca în dezbaterile din Parlamentul European despre legile justitiei au fost spuse "multe inexactitati, multe neadevaruri", fiind "un fel de furtuna…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Polonia si Romania ar constitui ”o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene”.

- Uniunea Europeana nu poate fi folosita pentru rezolvarea agendelor nationale, a declarat miercuri prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, raspunzand astfel acuzatiilor ca, desi in cazul altor tari europene institutiile comunitare insista asupra statului de drept, in cel al Spaniei…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, la conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca, in cazul Articolului 7 al Tratatului UE, problema legilor justitiei din Romania isi va gasi o solutie in tara, nu la Bruxelles. Intrebat care este situatia…

- S-a indepartat perspectiva considerarii Poloniei drept tara care nu respecta statul de drept, dar devine reala viziunea banilor mai putini din viitorul buget al Uniunii, potrivit Rzeczpospolita , citat de Rador. In plus, in afara de Polonia si alte tari au probleme. In mod traditional Ungaria, dar acum…

- ''Nu pot sa inteleg de ce (institutiile europene) sunt atat de lipsite de obiectivitate in evaluarea lor privind situatia din Polonia si reformele noastre judiciare (...) Nu inteleg de ce schimbarile noastre, reformele noastre, sunt vazute ca antidemocratice, in timp ce aceleasi institutii sunt ok…

- Comisia Europeana doreste reforme care sa asigure justitiei o mai mare independenta, o functionare mai buna si o mai mare incredere din partea opiniei publice, potrivit comisarului european. Evolutiile din Romania pot genera preocupare ca lucrurile nu se indreapta in directia potrivita, a…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat miercuri, intr-o interventie la B1 TV, ca 'CE bate campii', referitor la scrisoarea, semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de prim-vicepresedinte Frans Timmermans, pe tema legilor Justitiei din Romania. 'Care este articolul…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna semnata de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de prim-vicepresedintele Frans Timmermans, postata pe site-ul Comisiei Europene.

- Șeful executivului polonez urmeaza sa revina la Bruxelles in februarie pentru noi discutii pe acest subiect, informeaza agentiile PAP, EFE si DPA. 'I-am explicat (lui Juncker - n.red) ce inseamna pentru noi reformele in justitie', a spus Morawiecki in fata presei dupa discutia cu presedintele…

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- Ungaria contribuie cu bani mulți la bugetul Uniunii și, in același timp, are acces la resurse serioase, dar acest schimb reprezinta un avantaj pentru UE, "de fapt, ei caștiga de pe urma noastra", a afirmat premierul. "Nu se intampla nimic pentru care ar trebui sa fim recunoscatori", a spus Viktor…

- Romania a cheltuit doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria și Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene, citate de Agerpres. Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul de Coeziune, respectiv…

- Polonia are un aliat in UE, dupa ce Comisia Europeana a activat Articolul 7 impotriva Varșoviei, ca urmare a temerilor privind statul de drept. Budapesta a anunțat ca se opune adoptarii de sanctiuni contra Varsoviei, relateaza Reuters. Premierul ungar Viktor Orban a avertizat vineri ca o Polonie puternica…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica (PSD), sustine ca în acest moment, situatia României este mai rea decât a Poloniei. „Situatia noastra e chiar mai rea decât a Poloniei. Ei s-au dezvoltat foarte bine, Polonia si-a atins tintele economice, a reusit sa atraga…

- Presedinta Curtii Supreme din Polonia, Malgorzata Gersdorf, a denuntat vineri o "lovitura de forta" din partea conservatorilor aflati la putere impotriva institutiei sale si a avertizat impotriva "demontarii statului de drept" in tara sa, relateaza AFP. Malgorzata Gersdorf a publicat o…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse Legilor Justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta Justitiei. Liderul…

- 'Poate nu avem intotdeauna aceleasi opinii, dar suntem acolo pentru a dialoga si usa noastra, mai ales a Guvernului Romaniei, este total deschisa pentru un dialog cu privire la orice tip de reforma care are loc in tara', a spus Negrescu, care a aratat ca, in cazul Poloniei, este vorba de 'o serie…

- Situatia din Polonia - fata de care Comisia Europeana (CE) a activat articolul 7 al Tratatului de la Lisabona - si cea din Romania sunt "total diferite", tara noastra participand la "un dialog constructiv cu Comisia Europeana", a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ministrul delegat pentru…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie Agerpres.…

- Presa ungara a comentat decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene ca urmare a temerilor privind statul de drept in Polonia, dand asigurari ca Ungaria se va opune adoptarii de sanctiuni contra Varsoviei, transmite agentia de presa PAP, preluata…

- Intr-un interviu televizat, Duda a declarat ca este multa "ipocrizie" in decizia UE, insistand ca schimbarile privind sistemul justitiei sunt constitutionale si consolideaza democratia din Polonia, potrivit site-ului cotidianului The Washington Post. "Multi reprezentanti ai institutiilor europene…

- ''Am luat decizia de a semna aceste legi'', a afirmat Duda intr-o declaratie televizata.Cele doua legi, adoptate de parlamentul polonez saptamana trecuta, se refera la Curtea Suprema si la Consiliul Superior al Magistraturii, iar forma in care au fost adoptate si promulgate este cea prezentata…

- Semjen a declarat pentru agentia nationala de presa a Ungariei MTI ca este inacceptabil ca Bruxellesul sa faca presiuni asupra unui stat membru suveran."Prietenia polono-ungara si angajamentul guvernului ungar fata de tratate ne obliga sa luam atitudine in cadrul tuturor forurilor impotriva…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene (articol care prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu), pe fondul temerilor privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- Dupa ce Comisia Europeana a decis declansarea Articolului 7 in cazul Poloniei, presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intr-o sedinta cu presa, ca exista un risc de activare a Articolului 7 si in cazul Romaniei. Vedeti mai jos ce presupune Articolul 7: Nimeni nu poate fi…

- Aceasta decizie ''apasa inutil asupra relatiilor noastre, ceea ce risca sa faca dificila constructia intelegerii si a increderii reciproce intre Varsovia si Bruxelles'', mentioneaza comunicatul diplomatiei poloneze, publicat la scurt timp dupa anuntul executivului comunitar.Comisia Europeana…

- Comisia Europeana a declanșat, miercuri, Articolul 7 - așa-numita “arma nucleara” a UE – impotriva Poloniei, pentru modificarile legislative care subornoneaza politic justiția. Decizia vine dupa luni de dialog și avertismente, in care relațiile dintre Varșovia și Bruxelles s-au deteriorat…

- Polonia a ''primit cu regret decizia politica si nu juridica'' a Comisiei Europene de a declansa o procedura inedita ce poate duce la sanctiuni contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un comunicat al Ministerului…

- Comisia Europeana a decis miercuri sa lanseze procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene, articol ce prevede cazurile în care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot în Consiliu, în legatura cu temerile privind statul de drept în Polonia,…

- Decizia de a lansa sau nu procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene - articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu - ori de a initia un nou dialog este o prerogativa a Comisiei Europene, a declarat marti noul premier polonez…

