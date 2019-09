Emiratele Arabe Unite (EAU) reprezinta pentru Romania unul dintre cei mai importanti parteneri comerciali, dar si cu potential investitional, din zona Golfului, volumul schimburilor comerciale bilaterale atingand valoarea de 151,26 milioane dolari in prima jumatate a acestui an, conform datelor furnizate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MECMA).



