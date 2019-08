Stiri pe aceeasi tema

- Tanara de 27 ani, din comuna mehedinteana Sisesti, plecata voluntar de la domiciliu noaptea trecuta, a fost gasita de fortele angrenate la cautarea acesteia. Femeia a fost identificata intr-o padure din apropierea localitatii de domiciliu/ Desi, noaptea trecuta i-a auzit pe salvatori in timp ce o cautau,…

- Irina Elena Cristiana Voicu, o fata de 16 ani, a fost data disparuta, dupa ce marți a plecat de acasa și nu a mai revenit. Poliția Capitalei solicita sprijinul cetațenilor pentru gasirea adolescentei. Adolescenta a plecat marți de la domiciliul sau din sectorul 3 al Capitalei și de atunci nu a mai revenit,…

- Persoane necunoscut l-au sunat, pe 15 si 19 aprilie 2019, pe bunicul Mihaelei, fata în vârsta de 18 ani din Dolj disparuta în aprilie, si i-au spus acestuia ca tânara este în Elvetia si nu mai vrea sa se

- Mihaela Buzarnescu (55 WTA) a fost eliminata, joi, in optimile de finala ale turneului de la Lausanne (Elveția), dupa ce a pierdut in fața franțuzoaicei Fina Ferro (98 WTA), scor 6-1, 6-7 (2), 5-7, anunța MEDIAFAX.Buzarnescu și-a adjudecat fara emoții primul set, in 21 de minute, cedand doar…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de frantuzoaica Fiona Ferro cu 1-6, 7-6 (7-2), 7-5, joi, in optimile de finala ale turneului WTA de la Lausanne (Elvetia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Buzarnescu (31 ani, 55 WTA), a patra favorita, a castigat rapid primul…

- Dana Leonte, romanca disparuta in Spania la doar sapte luni de cand a devenit mama, este, in continuare, de negasit. Sergio, iubitul femeii, a fost audiat, iar anchetatorii ar fi facut presiuni asupra sa, pentru a recunoaste crima.

- O romanca din Arad a reușit sa-i dea „dauna totala” unui om de afaceri italian! Femeia i-a sugerat acestuia sa investeasca 600.000 de euro in mai multe așa-zise afaceri din Romania, pentru a obține un profit consistent, dar totul s-a transformat intr-un adevarat coșmar pentru barbat!

- Polițistul ucis de urmaritul general s-a stins in brațele unei femei din Izvin, care a incercat sa-i acorde primul ajutor. "Eram disperata. Cand l-am vazut ca moare si nu pot sa-l ajut...” a spus ingrozita martora, care susține ca ambulanța și echipajele de sprijin pentru polițiști au ajuns foarte tarziu,…