Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de numai 20 de ani a fost arestat, in Italia, pentru trafic și deținere de trafic de droguri! Acesta a avut tupeul sa se fotografieze cu mașina poliției, dar unul dintre oamenii legii și-a dat seama ca ceva nu este in regula cu el.

- Fostul campion mondial la box Petrica Paraschiv a fost arestat pentru trafic de heroina. Potrivit politistilor, Paraschiv conducea o grupare din sectorul 3 al Capitalei. Nu e prima data cand fostul campion are probleme cu legea.

- Un roman varsta de 31 de ani a fost arestat la Torino, in Italia, dupa ce politistii au descoperit ca are in posesie 174 de buletine. Tanarul este acuzat de posesia și fabricarea de documente false privind identitatea personala si mai avea un mandat de arestare pe numele sau, emis anul trecut de Curtea…

- Un cetatean roman de origine albaneza, in varsta de 31 de ani, a fost arestat preventiv, marti, in cazul exploziei provocate la un bancomat din municipiul Arad, fiind a treia persoana suspectata pentru furtul a peste 400.000 de lei. "Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au…

- Doi barbați au scapat de acuzațiile de viol dupa ce trei judecatoare de la o instanța din Italia au concluzionat ca victima era ”prea urata” pentru a fi violata, scrie Time. Judecatoarele de la Curtea de Apel din Ancona i-au achitat pe cei doi barbați acuzați de violarea unei tinere de 22 de ani din…

- Un roman de 20 de ani a fost arestat la Roma, dupa ce a amenințat cu un cuțit mai multe persoane intr-o stație de metrou. Tanarul a vrut sa-i injunghie și pe polițiștii care au intervenit pentru a-l opri. Incidentul șocant a avut loc, joi, inainte de miezul nopții, in apropierea stației de metrou Barberini…

- Un sofer roman de TIR din Italia avea 59.000 de euro in casa si nicio justificare pentru ei. Politistii din Bologna l-au arestat si inca asteapta explicatii. Soferul roman in varsta de 47 de ani s-a trezit cu politia la usa si cu ordin de perchezitie. Carabinierii au gasit in casa din Bologna a acestuia…

- Un roman din Perugia a fost un hoț cam neinspirat. Barbatul a furat un laptop dintr-un centru comercial și l-a ascuns in chiloți. Din cauza aspectului „nefiresc” pe care il avea de la brau in jos, oamenii au inceput sa aiba suspiciuni cu privire la acesta.