- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Honda Accord, care figureaza in bazele de date ca fiind furat din Danemarca. La Punctul de Trecere a Frontierei Albita –…

- Un tanar de 18 ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a intrat in curtea unui liceu din municipiul Bistrita cu un cutit si a amenintat un coleg cu acte de violenta, potrivit buletinului de presa remis joi de Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Bistrita-Nasaud. Incidentul s-a petrecut miercuri, in…

- Politistii de la Rutiera erau ocupati cu masuratorile si cu dirijarea traficului in zona Bulevardului Republicii din Roman, in urma unui accident. Un trecator i-a avertizat ca o persoana a plecat cu valiza lor cu echipament!

- O noapte pasionala petrecuta alaturi de iubita s-a transformat intr-un coșmar pentru un tanar din Iași. Acesta a fost amenințat cu un cuțit chiar de fata alaturi de care petrecuse momente de neuitat și a ramas și fara bani.

- Tanarul de 22 de ani care a injunghiat, marti, o profesoara in fata cancelariei in Liceul ''Spiru Haret'' din Ploiesti a mai amenintat cu cutitul un coleg de clasa in 2016, au declarat surse judiciare, potrivit agerpres.ro.Citește și: Metoda inedita de a face rost de bani! Cat cere Adrian…

- Tanarul de 22 de ani care a injunghiat, marti, o profesoara in fata cancelariei in Liceul ''Spiru Haret'' din Ploiesti a mai amenintat cu cutitul un coleg de clasa in 2016, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Sesizarea a fost facuta atunci de un profesor de la…

- Un filmulet care prezinta marturia a unui roman prins la furat in doua locuinte face furori pe Internet. Barbatul povesteste cu sinceritate cum era sa lesine la vederea unui portofel, intr-o casa in care intrase prin efractie.

- Politistii l-au prins pe talhar dupa trei zile, reusind sa recupereze doar o parte din banii pe care acesta ii furase. Suspectul de comiterea faptei este un tanar, care a primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.