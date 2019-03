Stiri pe aceeasi tema

- Cu mult zgomot si sunet de trambite, primarul Nicolae Robu a lansat, in urma cu vreo doua saptamani, in Japonia fiind, o noua campanie. Cu mult entuziasm i-a spus „Timisoara curata” si abordeaza, dupa cum ii spune si numele, salubrizarea orasului. Oras care de vreo cinci luni, si nu din vina timisorenilor,…

- Liderul USR Dan Barna a anunțat, astazi, la Timșoara ca Alianța USR – PLUS va avea propriul candidat la primarie in 2020 și l-a atacat pe Nicolae Robu pe care l-a comparat cu Gabriela Firea. Intrebat de PRESSALERT.ro cum comenteaza atacurile liberalilor timișeni in frunte cu Nicolae Robu la adresa USR…

- Primarul Nicolae Robu a avut stabilita o intalnire cu cei de la Biroul Organizare Evenimente din primarie, care pun la punct festivalul florilor Timfloralis, ajuns la cea de-a cincea ediție. Are loc in perioada 19 – 21 aprilie, deodata cu Targul de Paști care se desfașoara din 5 aprilie pana pe 1…

- "A fost o întâlnire foarte importanta pentru noi, primarii care am constituit împreuna AVE, pentru ca suntem la început de drum si aveam nevoie de informatii, de sfaturi si de consultari sa vedem cum sa procedam pe viitor pentru ca aceasta alianta sa îsi poata atinge…

- Alexandru Varzaru, vicepreședintele USR Timiș, recunoaște ca nu este in cea mai buna relație cu primarul Nicolae Robu, dar spune ca nu prea are cu cine sa discute. „Vrem sa schimbam țara, dar și felul in care administrațiile locale funcționeaza. Primarul local are un contra-exemplu…

- "Adina Valean a avut o prestatie excelenta, ca europarlamentar. Daca noi, romanii, alaturi de zeci de milioane de alti europeni, platim astazi roamingul pe teritoriul UE atat de scazut, aceasta se datoreaza initiativei si luptei Adinei Valean, sustinuta de PNL si PPE. Are merite deosebite, de asemenea,…

- Aglomerație mare la Top Travel, targul de turism organizat de Top Expo la Lotus Center in perioada 1 – 3 februarie 2019. Nu de participanți ci de vizitatori. „Am reușit, cu greu sa, avem șapte expozanți, cinci agenții de turism, Aeroportul Internațional Oradea și Camera de Comerț a județului…