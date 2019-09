Stiri pe aceeasi tema

- Raport devastator al Curții de Conturi pentru edilul orașului Timișoara! Potrivit documentului, administrația condusa de Nicolae Robu a incalcat in mod repetat legea pentru a fi puse in funcții de conducere sau angajate persoane apropiate ale lumii interlope din oraș.Premiera - Bianca Andreescu,…

- Administrația condusa de Nicolae Robu a incalcat in mod repetat legea pentru a fi puse in funcții de conducere sau angajate apropiate ale lumii interlope din Timișoara – se arata in ultimul raport de control al Curții de Conturi la primaria din orașul de pe malurile Begai, finalizat la sfarșitul lunii…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, impreuna cu consilierii generali, solicita Curtii de Conturi sa verifice cheltuielile facute de companiile Primariei Capitalei. "Am sesizat, cu numar de inregistrare, prin adresa oficiala, Curtea de Conturi, cerandu-i sa verifice legalitatea cheltuielilor…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, impreuna cu consilierii generali, solicita Curtii de Conturi sa verifice cheltuielile facute de companiile Primariei Capitalei, dupa ce instanta a decis anularea deciziei de infiintare a acestora. "Am sesizat, cu numar de inregistrare, prin…

- Victor Dancila, fiul premierului si presedintelui PSD, Viorica Dancila, a fost propulsat, pe baza competentelor de care a dat dovada, consilier al presedintelui Curtii de Conturi, anunta site-ul G4Media. Ascensiunea lui nu se va opri aici, el urmand sa fie numit secretar general adjunct al Curții, arata…

- Primaria Timișoara a fost calcata de-a lungul anilor de mai multe controale, fie ca vorbim de instituții precum Curtea de Conturi sau Direcția Naționala Anticorupție. Recent, DNA a venit sa ceara mai multe documente de la Direcția de Urbanism, iar inspectorii Camerei de Conturi s-au plans de șefa…

- Nicolae Robu a reacționat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, cu privire la cele patru vile ridicate ilegal pe o zona verde, pe str. Gradinarilor, Primaria Timișoara eliberand autorizațiile de construire ulterior. Intrebat daca s-a informat cu privire la aceasta situație…

- PRESSALERT.ro a dezvaluit azi modul in care casele copiilor primarului Timișoarei au fost construite dupa o serie de ilegalitați ale administrației Robu, iar edilul-șef a „contracarat” cu o intervenție in forța, astazi, a reprezentanților Primariei Timișoara, in zona Iosefin. Mai mulți muncitori, pregatiți…