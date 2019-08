Richard Gere: Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, este un "Baby Trump"

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a autorizat sambata debarcarea minorilor de la bordul ambarcațiunii Open Arms, o nava caritabila pentru salvarea imigranților, relateaza site-ul agenției Dpa.

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini i-a cerut sambata actorului american Richard Gere sa-i gazduiasca „in vilele sale” pe cei 160 de migranti aflati la bordul unei nave care apartine organizatiei neguvernamentale spaniole Open Arms si care asteapta ca o tara europeana sa le permita accesul intr-un…

- Vicepremierul italian, Matteo Salvini, i-a sugerat lui Richard Gere sa ii duca pe cei 160 de migranți blocati pe o nava in Marea Mediterana la Hollywood cu „avionul sau privat”, dupa ce actorul a facut un apel catre liderii europeni pentru a permite acostarea navei, potrivit Bloomberg, potrivit Mediafax."Pe…

- Actorul american Richard Gere a criticat sambata in Lampedusa (sudul Italiei) legea antiimigratie a ministrului italian de interne, Matteo Salvini, care impune amenzi ONG care salveaza vieti in largul marii si a cerut sa fie primiti migrantii ajunsi in Europa si care au strans "atatea povestiri de suferinta",…

- ONG spaniol a publicat imagini in care poate fi vazut actorul si activistul american, casatorit cu femeia de afaceri spaniola Alejandra Silva, aducand mancare si provizii pe nava umanitara. Starul american a adus pachete cu mancare, apa si fructe migrantilor salvati din apele marii si echipajului…

- Un grup de 41 de migranti salvati de nava Alex au debarcat in portul italian Lampedusa, la o zi dupa ce capitanul navei a ignorat decizia guvernului italian de a interzice accesul navelor cu migranti in porturile italiene, relateaza BBC potrivit news.ro.In ciuda avertizarilor, nava Alex a ajuns…