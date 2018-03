Stiri pe aceeasi tema

- Mai putin de 50% din elevii clasei a VIII-a care au sustinut simularea examenului de Evaluare Nationala au obtinut media generala peste 5, doar 33% reusind sa ia note peste 5 la Matematica, potivit reprezentantilor Ministerului Educatiei. Procente semnificative (peste 60%) ale mediilor mai mari sau…

- Examenul s-a desfașurat la inceputul lunii martie, iar rezultatele, care vor fi discutate la clasa și in ședințe cu parinții, pot sa le dea serios de gandit profesorilor, elevilor și parinților. Conform situației oficiale statistice prezentate de Inspectoratul Școlar Județean, procentul…

- Rezultate simulare Evaluare Naționala 2018. Aproximativ 180.000 de elevi din clasa a VIII-a au sustinut examenul de Simulare Evaluare Nationala 2018, perioada 5 – 7 martie 2018, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). UPDATE 16 martie, ora 17:00 Ministerul Educatiei…

- REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA BUCURESTI 2018. Elevii clasei a VIII-a din Bucuresti au sustinut in perioada 5- 16 martie 2018 simularea Evaluarii Naționale. Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au avut simulare la proba de limba și literatura romana, marti au dat examen la matematica, iar…

- Rezultatele la simularea probelor scrise de la Evaluarea Nationala 2018 urmeaza sa fie anuntate vineri. Ministerul Educatiei Nationale a organizat in perioada 5 – 7 martie, la nivel national, simularea evaluarii nationale. Pe 5 martie a avut loc proba de Limba si literatura romana, pe 6 martie – proba…

- Documente atasate: BAREM MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 BAREM ROMANA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 Subiecte matematica, simulare Evaluare Nationala 2018 EDU.RO SUBIECTE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 EDU.RO REZULTATE simulare EVALUARE NAȚIONALA 2018. Ministerul Educatiei Nationale…

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018: Potrivit calendarului simularii examenului de Evaluare Natinala anuntat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), vineri vor fi comunicate rezultatele. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog. ”Totusi, in situatiile exceptionale…

- Rezultate simulare Evaluare Naționala 2018. Aproximativ 180.000 de elevi din clasa a VIII-a au sustinut examenul de Simulare Evaluare Nationala 2018, perioada 5 – 7 martie 2018, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Notele obtinute ca rezultate Simulare Evaluare Naționala…

- Rezultate simulare Evaluare Nationala 2018 EDU.ro. Saptamâna trecuta, elevii de clasa a VIII-a au sustinut simularile la Evaluarea Nationala 2018, urmând ca rezultatele la simularea la Româna si Matematica pentru clasa a 8-a sa

- Luni si marti elevii de clasa a VIII-a au sustinut simularile la Evaluarea Nationala 2018, urmand ca rezultatele la simularea la Romana si Matematica pentru clasa a 8-a sa fie anuntate vineri, pe 16 martie. Rezultatele Simularii Evaluarii Nationale 2018 nu vor fi trecute in catalog. Acestea…

- Luni si marti elevii de clasa a VIII-a au sustinut simularile la Evaluarea Nationala 2018, urmand ca rezultatele la simularea la Romana si Matematica pentru clasa a 8-a sa fie anuntate vineri, pe 16 martie. Rezultatele Simularii Evaluarii Nationale 2018 nu vor fi trecute in catalog. Acestea doar reflecta…

- Cu toate ca profesorii membri de sindicat au refuzat sa participe la simularile Evaluarii Naționale pentru elevii claselor a VIII-a, acestea s-au desfașurat in condiții normale, in toate unitațile de invațamant de pe raza județului Arad. S-au susținut simulari la probele de Limba și literatura romana,…

- Elevii de clasa a VIII-a apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile in limba materna sustin miercuri proba la limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA…

- Elevii de clasa a VIII-a apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile in limba materna vor sustine miercuri proba la limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Comunicarea rezultatelor este prevazuta pentru…

- Elevii de clasa a VIII-a apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile in limba materna vor sustine miercuri proba la limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Comunicarea rezultatelor este prevazuta pentru…

- Rezultate Simulare 2018 - Evaluare Nationala. Luni si marti elevii de clasa a VIII-a au sustinut simularile la Evaluarea Nationala 2018, urmând ca rezultatele la simularea la Româna si Matematica pentru clasa a 8-a sa fie anuntate pe data de 16 martie.

- Ministerul Educatiei Nationale a publicat subiectele si baremele de corectare a probei scrise de Matematica, sesiunea de simulare a examenului de Evaluare Nationala 2018, clasa a VIII-a. Rezultatele vor fi comunicate in 16 martie, insa acestea nu vor fi trecute in catalor, fiind doar analizate la nivelul…

- Documente atasate: Subiecte matematica, simulare Evaluare Nationala 2018 EDU.RO BAREM MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 SUBIECTELE SI BAREMUL LA PROBA DE MATEMATICA BAREMUL DE MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018. In perioada 5-7 martie, Ministerul Educatiei Nationale organizeaza…

- Simularile examenelor de Evaluare Nationala pentru elevii de clasa a VIII-a au debutat luni, 5 martie, cu proba scrisa la limba si literatura romana. 2.436 de elevi caraseni s-au inscris pentru acest examen si 2.124 s-au prezentat in salile de testare. Pentru Evaluarea Nationala a elevilor…

- Elevii de clasa a VIII-a au sustinut, luni, simularea probei scrise de Limba si literatura Romana, pentru Evaluare Nationala 2018. Au primit doua texte, pe baza carora au avut de raspuns unor cerinte si de redactat o compunere si o naratiune. Atat subiectele oficiale, cat si baremele de corectare vor…

- Elevii claselor a VIII-a au inceput, de astazi, simularea examenului de Evaluare Nationala. Prima proba este cea de limba si literatura romana. Calendarul simularii Evaluarii continua in 6 martie cu Matematica si in 7 martie - Limba si literatura materna pentru candidatii care studiaza in limbile…

- Elevii de clasa a VIII-a au inceput luni simularile pentru Evaluare Nationala 2018. Luni, se desfasoara proba scrisa la Limba si literatura romana. Prima proba in cadrul simularii EN VIII, in 5 martie, este de Limba și literatura romana, pe 6 martie este testarea la Matematica și pe 7 martie – Limba…

- Subiecte romana simulare 2018 Romana.. Dupa examenul la ROMANA, elevii de clasa a 8-a sustine marti simulare la Matematica. Subiectele la ROMANA - simulare Evaluare Nationala 2018 vor fi publicate AICI Barem la ROMANA - simulare Evaluare Nationala 2018 va fi publicat aici Calendarul simularii…

- Elevii de clasa a VIII-a încep astazi simularea pentru evaluarea naționala 2018, prima proba fiind de limba româna. Iata modele de subiecte și barem, potrivit variantelor publicate de edu.ro. În perioada 5-7 martie, Ministerul Educației Naționale organizeaza simularea pentru…

- SIMULARE EVALUARE NATIONALA CLASA A VIII-A. Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au simulare la proba de limba și literatura romana din cadrul examenului de Evaluare Nationala 2018. Marti vor da examen la matematica, miercuri la limba și literatura materna, iar in 16 martie vor fi comunicate rezultatele.…

- Peste 4.200 de elevi brașoveni vor susține, astazi, prima proba scrisa la Limba si Literatura Romana, la simularea Evaluarii Naționale. Calendarului simularii Evaluarii Naționale, pentru elevii de clasa a VIII-a, continua pe 6 martie la Matematica și in 7 martie la Limba si Literatura materna pentru…

- Documente atasate: Cum sunt subiectele de la evaluarea nationala Varianta model subiecte EVALUARE NATIONALA 2018 Barem subiecte evaluare nationala 2017 SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA- SIMULARE 2018 Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au simulare la proba de limba și literatura romana din cadrul…

- In Timiș sunt așteptați la examene 5.180 de elevi incriși in clasa a VIII-a, in anul școlar 2017-2018. Luni, 5 martie, va avea loc simularea examenului la Limba și literatura romana. In 6 martie, elevii de a opta vor da examenul la Matematica, iar in 7 martie proba la Limba și literatura…

- Simularea Evaluarii Naționale 2018 incepe luni. Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), la test fiind așteptați sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscriși in clasa a VIII-a…

- In perioada 5 - 7 martie 2018, conform calendarului stabilit de Ministerul Educatiei se desfasoara simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a. Astfel, proba de Limba si literatura romana este programata luni, 5 martie, proba la Matematica, marti 6 martie iar pe 7 martie este programata…

- Simularea Evaluarea Nationala 2018. Aproximativ 180.000 de elevi de clasa a VIII-A vor sustine saptamana viitoare simularea probelor scrise de la Evaluarea Nationala. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog. Simularea Evaluarea Nationala 2018. Luni, 5 martie, are loc proba…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Sunt așteptați sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscriși in clasa a VIII-a la inceputul anului școlar 2017-2018. Calendarul simularii…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 ndash; 16 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII a. Pentru a familiariza elevii cu acest tip de examen, Centrul National de Evaluare si Examinare a postat modele de teste, pe site ul http: subiecte.edu.ro…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 16 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Pentru a familiariza elevii cu acest tip de examen, Centrul Național de Evaluare și Examinare a postat modele de teste, pe site-ul …

- Simulare 2018 Evaluare Nationala. Elevii din clasa a VIII-a dau simularea Evaluarii Naționale 2018 în perioada 5-7 martie, prima proba scrisa fiind la Limba și literatura româna.

- Simularile evaluarii naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simularii probelor examenului de bacalaureat național, in anul școlar 2017-2018, se vor desfașura intre 5 și 16 martie, respectiv 19 și 30 martie, potrivit OMEN 3109/2018, din 29 ianuarie anul curent. Publicat in urma cu cinci zile in…

- Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe astazi, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, potrivit calendarului anuntat de Ministerul Educatiei Nationale. Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua maine si…

- BAC 2018: Sesiunea din acest an incepe luni. Calendarul examenelor Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru,…

- EDU.RO BAC 2018. Prima sesiune a bacalaureatului din acest an incepe luni. Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proa ba va continua in data de 13 februarie si va fi urmata de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (14 - 15 februarie). In zilele…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a publicat calendarul examenelor naționale ce vor avea loc pana la finalul anului școlar 2017 - 2018. Astfel, MEN organizeaza in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a. De asemenea, in intervalul…

- Acesta este Calendarul Simularilor Calendarul simularii pentru Evaluare Nationala 2018: 5 martie - Limba si literatura romana 6 martie - Matematica 7 martie - Limba si literatura materna 16 martie - comunicarea rezultatelor. Simularea probelor scrise ale Bacalaureatului 2018 se va desfasura dupa urmatorul…

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, elevii de clasa a VIII-a vor incepe pe 5 martie, cu simularea la limba romana, vor continua a doua zi, pe 6 martie, cu cea la matematica, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 martie. Elevii din clasele a XI-a si a XII-a vor sustine simularile…

- SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018. Pentru Evaluarea Nationala - clasa a VIII-a, simularea probei la limba romana va fi in 5 martie, in 6 martie pentru matematica, iar in 7 martie pentru limba materna. Rezultatele vor fi afisate in 16 martie. SIMULARE BACALAUREAT 2018 In ceea ce priveste simularea…

- BACALAUREAT 2018 EDU.RO: Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe pe 12 februarie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua in data de 13 februarie…

- Elevii claselor a XI-a și a XII-a vor avea simularea probelor scrise de la examenul de Bacalaureat 2018 din 19 martie, prima testare fiind la Limba și literatura romana. Testul se va incheia in 21 martie pentru elevii din clasa a XI-a și in 22 martie pentru cei din clasa a XII-a, care vor susține și…

- Calendar simulare Evaluare Nationala pentru clasa a VIII - a 13 martie: Limba si literatura romana 14 martie: Limba si literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna) 16 martie: Matematica 31 martie:…

- Elevii din clasa a VIII-a dau simularea Evaluarii Naționale 2018 in perioada 5-7 martie, prima proba scrisa fiind la Limba și literatura romana. Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 16 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.…

- Inscrierile pentru februarie la Bacalaureat 2018 incep luni, 29 ianuarie. Elevii de clasa a XII-a vor avea probele orale la limba romana, o limba straina și competențele digitale, imediat dupa vacanța intersemestriala. Devansarea bacalaureatului 2018, prin susținerea probelor orale in luna februarie,…

- Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea (IȘJ) a acceptat propunerea inspectorului școlar general, profesorul Dorin Cristea, de numire a profesoarei Teodora Bentz in funcția de inspector școlar de limba și literatura romana. Aceasta a obținut majoritatea voturilor membrilor…

- COMPER 2018. Elevii din clasa pregatitoare și din clasele I-VIII din școlile private și de stat din mediul rural și urban, dar și din alte țpri in care se preda in limba romana pot participa la examen. Scopul concursului COMPER este evaluarea competențelor matematice și de comunicare in limba romanii,…