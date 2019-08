Revoltător: Procuror, live pe Facebook, cu un copil în maşină Imagini in care un procuror din Timis transmite live pe Facebook in timp ce conduce autoturismul personal au creat indignare pe reteaua de socializare. Procuroarea da un adevarat recital in timp ce se afla la volan. Prinsa de ritmurile maramuresene, canta si aplauda frenetic, in timp ce pe scaunul din dreapta fata se afla un The post Revoltator: Procuror, live pe Facebook, cu un copil in masina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

