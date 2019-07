Stiri pe aceeasi tema

- Oficial, obiectivul reuniunii de la Chantilly, la nord de Paris, organizata sub titlul 'sa facem capitalismul mai echitabil', este acela de a 'deschide calea intre cele mai puternice sapte economii ale plantei pentru reducerea inegalitatilor si pentru o justitie fiscala', a explicat o sursa diplomatica…

- Parlamentul francez a adoptat definitiv un proiect de lege privind introducerea unei taxe pentru serviciile digitale, ignorand amenintarile cu represalii formulate de presedintele american Donald Trump. Franţa este primul stat din Uniunea Europeană care introduce o astfel taxă, după…

- Pe lunga lista a celor care se arata sceptici in legatura cu planul Facebook de a lansa moneda electronica Libra s-a adaugat acum si Donald Trump care a pus cateva mesaje pe Twitter despre subiect. Trump spune ca nu are incredere in Bitcoin si alte criptomonede si crede ca "sunt volatile si nu au nimic…

- Franta este primul stat din Uniunea Europeana care introduce o astfel taxa, dupa esecul introducerii la nivel european a unei 'taxe Gafa' (Google, Amazon, Facebook, Apple), care sa vizeze gigantii din domeniul digital. Taxa de 3% pe cifra de afaceri se va aplica retroactiv, de la 1 ianuarie 2019,…

- Reteaua Twitter a anuntat joi ca a eliminat mii de conturi legate de activitati coordonate si finantate de stat, despre care se crede ca ar proveni de la guvernul iranian. Ulterior, le-a arhivat in baza sa de date publica lansata anul trecut. Twitter considera ca cele 4.779 de conturi desfiintate in…

- Intr-un climat tensionat de razboiul comercial americano-chinez, miniștrii de Finanțe și directorii bancilor centrale ai țarilor G20 – reuniți weekendul trecut la Fukuoka – au reușit ca, in ciuda reticențelor Statelor Unite, sa includa in documentul final al reuniunii sublinierea riscurilor legate de…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri, înaintea unei întâlniri cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe ca discuțiile dintre Statele Unite și Japonia merg foarte bine și exista șansa încheierii unui acord comercial pe termen lung între cele doua țari, relateaza…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca îl va primi în curând pe omologul sau chinez, Xi Jinping, într-o vizita oficiala în Statele Unite, marcând posibilitatea încheierii unui acord comercial între cele doua țari, relateaza Mediafax citand…