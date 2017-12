Stiri pe aceeasi tema

- Romania a atras in acest an 3,3 miliarde de euro din banii alocati prin programele speciale din agricultura si dezvoltare rurala, sectorul "bifand" si in 2017 prima pozitie la nivel national in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene.

- In cadrul Comisiei pentru Agricultura și Pescuit a Comisiei Europene care a avut loc in perioada 11-12 decembrie la Bruxelles, cota de pescuit la calcan, pentru Romania din Marea Neagra a fost majorata de la 43 tone in anul 2017 la 57 tone pentru anul 2018. Creșterea cotelor a fost obținuta in urma…

- Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Constanta prezinta bilantul activitatii pentru anul 2017. Directorul executiv Iulia Antonia Bruchental spune ca anul 2017 a fost un an cu rezultate bune in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene. In acest an, Romania a fost pe primul loc in ceea…

- Romania ocupa a cincea pozitie la nivel global in ceea ce priveste viteza conexiunilor fixe la internet. Este devansata doar de Singapore, Islanda, Hong Kong si Coreea de Sud, potrivit Digi 24.Cu peste 100 de megabiti pe secunda, viteza la internet din Romania este cu mult peste media la nivel global,…

- Comisarul european Corina Cretu se afla, luni si marti, in vizita in Romania, context in care a participat la semnarea contractelor de finanțare depuse in cadrul Axei prioritare 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Programul Operațional

- Cazul de zilele trecute in care o femeie, bolnava psihic, a impins o alta persoana in fața unui metrou din București, ne face sa ne intrebam cate astfel de persoane exista in jurul nostru și daca suntem in siguranța. In 2016, aproximativ 5% dintre persoanele inscrise la Casa de Asigurari de Sanatate…

- Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Vrancea a facut plați de peste 11,1 milioane euro in acest an catre fermieri, procesatori, antreprenori și autoritați publice locale. A fost inregistrat cel mai ridicat nivel al plaților efectuate intr-un an prin Programul Național de Dezvoltare…

- Romania a absorbit fonduri europene in valoare de 1,55 miliarde de euro in acest an prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), fața de 1,4 miliarde de euro, cat era programat, a declarat Petre Daea, ministrul Agriculturii, potrivit unui comunicat al ministerului de resort…

- Fondurile europene pentru agricultura care au intrat in Romania pana la aceasta data se ridica la 3,3 miliarde de euro, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, in conferinta de bilant. "Cresterea gradului de absorbtie al fondurilor europene este cel de-al…

- Ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, și-a manifestat joi, la Oradea, convingerea ca in 2023 Romania va fi data drept exemplu in ceea ce privește absorbția fondurilor europene și a apreciat ca procentul perioadei 2007-2013, de 88-89%, "nu este unul rau". "Noua…

- Credite pentru investitii cu dobanzi la jumatatea pietei, pentru fermieri Ministerul Agriculturii si Fondul European de Investitii (FEI) au semnat marti un acord de finantare prin care se vor pune la dispozitia bancilor 93 de milioane de euro pentru a putea oferi credite agricultorilor in conditii…

- Corespondența de la Sorin Popescu: Eurodeputați romani au confirmat la o intalnire cu presa din Romania riscul ca in cadrul instituțiilor europene sa se incerce o modalitate de condiționare a acordarii fondurilor europene de situația statului de drept, dar au apreciat ca o astfel de masura este dificil…

- Fermierii romani vor putea accesa finanțari in valoare de 126 de milioane de euro, in urma unui acord semnat marți de ministerul de resort. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale au (MADR) și Fondul European de Investiții (FEI) au semnat, marți, primul acord de finanțare pentru fermierii romani,…

- Atunci cand te joci cu focul, te arzi. La fel patesti si cu fondurile europene, atunci cand incerci sa incasezi mai multi bani decat se cuvine. Asa s-a ars un bistritean care in 2010 si-a deschis o firma, iar un an mai tarziu a semnat un contract de finantare din fonduri europene cu Agentia de Plati…

- In septembrie 2017, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, atragea atentia ca Romania mai avea de indeplinit 5 conditionalitati ex-ante restante, pentru absorbsia fondurilor europee 2014-2020, in lipsa carora tara risca sa se aleaga cu suspendarea fondurilor europene. "Romania a…

- "Simplificarea accesarii fondurilor europene este o preocupare importanta pentru noi și in perioada urmatoare vom veni cu activitați concrete in acest sens, care sa raspunda solicitarilor partenerilor noștri. Indiferent de alocarile financiare pe care le vom primi dupa 2020, este important sa pregatim…

- Dosarul penal pe numele politicianului roman Liviu Dragnea, acuzat de frauda cu fonduri europene, a fost deschis pe baza unor investigații ale Oficiului european de lupta antifrauda (OLAF). Investigațiile au cercetat doua proiecte finanțate de Fondul European de Dezvoltare Regionala, destinate construirii…

- Doi administratori de firme din Bistrita-Nasaud au fost trimisi in judecata de procurorii DNA, dupa ce acestia au falsificat o serie de documente pentru obtinerea de fonduri europene. Cei doi sunt acuzati de folosirea de documente false, complicitate la folosirea de documente false si fals in inscrisuri…

- Lidera Sindicatului Național Fitosanitar (SNF), Carmen Medar, a anunțat luni, la Targu Mureș, ca printr-o inițiativa legislativa depusa in Senat, care prevede trecerea unitaților fitosanitare din județe in subordinea Direcțiilor pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala, care va duce la desființarea…

- Saptamana aceasta incep primele finantari prin programul Start-Up Nation, a anuntat ministrul fondurilor europene, Marius Nica, la Gala Topului National al Firmelor Private din Romania. El a mai precizat ca, de ieri, a inceput si procesul de modificare a legislatiei privind stabilirea neregulilor…

- "Expertii greci in accesarea de fonduri UE pot ajuta Romania in elaborarea dosarelor, avand toata experienta necesara in toate mecanismele europene. Absorbtia de fonduri europene, in special in sectorul infrastructurii, este semnificativ mai mare, apropiindu-se de 90%, in timp ce, in Romania, precum…

- Romania se afla pe locul trei in Uniunea Europeana in ceea ce priveste sumele efectiv absorbite prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), dupa primele doua trimestre din acest an, fiind doar in urma Frantei si Germaniei, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi ca Romania are o șansa in Uniunea Europeana de care trebuie sa profite in fiecare an, aratand ca o absorbție mai buna și eficienta in gestionarea fondurilor europene ar putea oferi sprijinul pentru indeplinirea obiectivelor de dezvoltare in sectoare cruciale.…

- Romania dorește sa aiba o alocare a fondurilor europene identica cu cea pentru actualul cadru financiar și a solicitat sa nu existe niciun fel de condiționalitate referitoare la gradul de absorbție pe perioada actuala de programare, a declarat, joi, președintele Comisiei pentru afaceri europene a…

- Comisarul european pentru buget și resurse umane, Gunther Oettinger, a declarat, joi, ca UE dorește simplificarea procedurilor de alocare a fondurilor europene, menționand ca Romania a evoluat foarte mult in ceea ce privește dezvoltarea administrațiilor locale și exista potențial sa absoarba acești…

- "Pana in 2020, prin Politica Agricola Comuna, Romania beneficiaza de fonduri de circa 20 de miliarde de euro. Aceste fonduri europene sunt esentiale, mai ales ca Romania nu ocupa un loc tocmai onorant in privinta capitalizarii exploatatiilor agricole", a spus Iohannis, la deschiderea targului Indagra.…

- Evenimentul este organizat de catre Romexpo in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, sub Inaltul Patronaj al Președintelui Romaniei, și se va desfașura in perioada 25-29 octombrie 2017 la Centrul Expozițional Romexpo. La deschiderea oficiala a targului de agricultura va…

- "Am programul de guvernare pe care il pastrez tot timpul cat voi fi ministru al Agriculturii, acesta este biblia mea, pentru asta sunt ministru al Agriculturii, ca sa duc la indeplinire programul de guvernare. Este un program bun, bine asezat, cu obiective clare, cu termene de executie, cu sume care…

- Conferința internaționala ”Modele europene de valorificare a fondurilor structurale pentru implementarea Strategiilor de Specializare Inteligenta”, organizata de Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru la Alba Iulia, in perioada 24-25 octombrie 2017, a reunit circa 80 de experți in dezvoltare…

- Experți europeni au dezbatut, la Alba Iulia, impreuna cu specialiștii romani, posibilitațile de utilizare a Strategiilor Regionale de Specializare Inteligenta pentru creșterea absorbției fondurilor europene. Conferința internaționala ”Modele europene de valorificare a fondurilor structurale pentru implementarea…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe isi propune ca ministerul pe care il conduce "sa se dedulceasca la fonduri europene", acesti bani fiind o solutie pentru rezolvarea problemelor de infrastructura care exista in Romania.

- Una din zece companii din Uniunea Europeana inregistreaza o crestere rapida, iar Romania are, alaturi de Cipru, cea mai mica proportie de firme cu crestere rapida din totalul intreprinderilor, potrivit institutului european de statistica Eurostat.

- Sera Super din localitatea Biled, judetul Timis, o investitie de 2,5 milioane de euro facuta de o antreprenoare din Romania, este doar unul dintre exemplele avantajelor pe care o tara le are atunci cand face parte din Uniunea Europeana. 0 0 0 0 0 0 Data depunerii cererii de finantare:…

- Obiectivul Executivul in ceea ce privește absorbția de fonduri europene ramane atragerea a 5,2 miliarde de euro, pana la sfarșitul anului, din care 3,3 miliarde euro aferente Politicii Agricole și 1,9 miliarde aferente Politicii de Coeziune, se arata intr-un document obținut de AGERPRES. …

- Premierul Mihai Tudose a salutat, miercuri, prezența noilor membri ai echipei guvernamentale, exprimandu-și speranța ca va incepe o competiție intre miniștri in ce privește absorbția fondurilor europene. Premierul le-a urat succes în activitate și bun venit în echipa…

- „Ține de siguranța naționala“ Europarlamentarul Daniel Buda, membru in Comisia pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala din Parlamentul European, a tras recent un semnal de alarma in ceea ce privește vanzarea terenurilor agricole de pe teritoriul Romaniei. Buda crede ca instrainarea acestor terenuri…

- ''Nu am avut niciodata discuții pe tema schimbarii vreunui membru al Guvernului cu Primul Ministru al Romaniei sau cu un alt membru al Executivului. Sunt șocata de faptul ca numele meu se vehiculeaza in legatura cu acest subiect. Aș dori sa reamintesc faptul ca in calitate de Comisar european pentru…

- Termenul de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat destinat crearii de suprafete impadurite se prelungeste pana la 17 noiembrie 2017, a anuntat, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

- Republica Moldova continua sa sporeasca exportul de produse alcoolice autohtone in tarile Uniunii Europene, totodata, cel mai mare consumator anul curent a fost Romania, noteaza NOI.md. Potrivit datelor oficiale din Balanța de plați a țarii, exportul de produse alcoolice in tarile UE in primul semestru…