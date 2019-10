REPORTAJ Casa de Comert Agroalimentar Unirea, primul magazin de stat din centrul Capitalei: cum arata, ce cumperi si cat costa

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 22 de ani a fost lovita de un automobil noaptea trecuta, in timp ce traversa strada pe o trecerea pietoni. Accidentul s-a produs pe bulevardul Stefan cel Mare, chiar in fața Primariei.

- Un incendiu puternic a izbucnit marți la o cladire din centrul Bucureștiului. Un nor gros de fum s-a inalțat in apropiere de Ministerul de Finanțe, a informat Antena 3. Se pare ca incendiul ar fi pornit de la o cladire parasita, pe jumatate demolata deja. La fața locului au venit mai multe autospeciale…

- Centrul de prima-vanzare a pestelui din Tulcea, cunoscut si ca Bursa de peste, inaugurat oficial in primavara ca prima filiala a Casei Romane de Comert Agroalimentar Unirea, se pregateste ca in perioada urmatoare sa puna in functiune o instalatie de congelare si o linie de filetare a pestelui, investitie…

- Miniatura unei biserici vechi, de peste 200 de ani, a fost inaugurata in centrul Capitalei chiar pe locul altarului vechiului lacas sfant. Monumentul are o inalțime de patru metri, este lucrat in piatra și bronz și cantareste cinci tone.

- La Teiuș va fi construit in curand un centru expozițional cu aspect tradițional romanesc, pentru promovarea valorilor tradiționale. Centrul va gazdui o colecție de exponate etnografice locale și va fi amplasat in zona Școlii Generale din localitate. Primaria orașului Teiuș a lansat recent in Sistemul…

- Accident in centrul Capitalei. Doua mașini s-au tamponat la intersecția strazii Al. Șciusev cu Armeneasca. La fața locului a intervenit un echipaj al ambulanței. Deocamdata nu se cunoaste daca sunt victime, dar si cine se face vinovat de accident.

- Mitropolia Moldovei solicita autoritatilor responsabile sa i se transmita Arcul de Triumf, din centrul Capitalei, in gestiunea Mitropoliei. Solicitarea a fost facuta dupa ce Mitropolia s-a autosesizat, in baza unui reportaj, in care s-a vorbit despre starea degradabila in care se afla monumentul, se…

- Unul dintre cele mai temute clanuri din Romania a luat cu asalt Spitalul de Urgența Floreasca, aflat in buricul Capitalei, iar mascații au intervenit in forța, curtea unitații medicale transformandu-se intr-un camp de lupta.