- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a afirmat marti intr-o conferinta de presa la Dolj ca este surprinsa de afirmatiile lui Calin Popescu Tariceanu care afirma despre actuala guvernare ca este impotenta si a subliniat ca „probabil se referea la ministrii dumnealui”.

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, intr-un interviu pentru MEDIAFAX, ca nu este de acord cu varianta remanierii, emisa de premierul Viorica Dancila, spunand ca in prezent Guvernul functioneaza din inertie si este nevoie de un gest puternic, de forta al sefului Executivului. “Nu sunt…

- ​Calin Popescu Tariceanu îi pune condiții Vioricai Dancila pentru ramânerea ALDE la guvernare. Dupa o serie de critici dure fața de rectificarea bugetara, liderul ALDE îi da termen șefei PSD și a Guvernului ca pâna pe 20 august sa vina cu un nou program de guvernare și o echipa…

- "In pofida faptului ca am sentimentul unei responsabilitati politice, eu si colegii mei nu suntem insa legati ombilical de guvernare. Unii dintre colegii din PSD fac o apreciere gresita, care mi-a si ajuns la urechi: 'ALDE nu o sa plece de la guvernare pentru ca Tariceanu este presedinte al Senatului'.…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a afirmat duminica, la Ploiesti, in replica la declaratii ale liderului PLUS, Dacian Ciolos, ca este greu de acceptat sa vorbeasca de performanta un fost premier al unui "Guvern zero". Dancila l-a criticat pe Ciolos pentru activitatea sa din perioada…

- Viorica Dancila i-a transmis, duminica, lui Dacian Cioloș, ca inainte de a vorbi despre performanțe ar trebui sa se uite la activitatea lui. Premierul a afirmat ca, in calitate de comisar european pentru agricultura, Dacian Cioloș nu a facut nimic important pentru Romania.„Am vazut declarația…

- CONGRES PSD. ”O sa vad ce vrea dl Calin Popescu Tariceanu, o sa am o discuție, așa cum știți foarte bine, decizia nu o iau eu, decizia o luam in forurile statutare ale partidului. Am spus și-n discursul meu ca trebuie sa schimbam modul de abordare și decizia nu trebuie luata de președinte, ci de…