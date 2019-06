Repatrierea familiilor membrilor ISIS, cerută de Înaltul Comisar ONU De la caderea in martie a 'califatului' gruparii Statul Islamic (SI), comunitatea internationala se confrunta cu problema repatrierii familiilor jihadistilor capturati sau ucisi in Siria si in Irak. 'Membrii familiilor trebuie repatriati, cu exceptia cazului in care sunt inculpati pentru crime', a afirmat ea in deschiderea celei de-a 41-a sesiuni a Consiliului ONU pentru drepturile omului. 'Copiii, in special, au fost victimele unor grave incalcari ale drepturilor lor - inclusiv cei care au putut fi indoctrinati sau recrutati pentru a comite acte violente. Readaptarea si protejarea lor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

