Reparaţii la calea de rulare pe Aeroportul Otopeni Compania va face si alte reparatii in acest an. ”In cursul acestui an, vor mai fi efectuate atat lucrari de reasfaltare la zonele marginale si zonele de touch-down ale pistei de decolare aterizare nr. 1 (08R-26L), cat si in doua dintre intersectiile celor mai circulate cai de rulare, repectiv Charlie-Golf-November-Bravo si Papa-Whiskey-Oscar. Totodata, se vor efectua lucrari de inlocuire a dalelor de beton de ciment degradate la Platforma 1 a aeroportului”, se arata intr-un comunicat CNAB. Finalizarea lucrarilor va conduce la cresterea capacitatii de operare pe suprafata de miscare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

