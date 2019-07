Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul italian Giuseppe Conte, presedintele rus a spus ca Moscova intelege ca Roma are o marja limitata de manevra din cauza diversilor factori, dar spera ca Italia sa poata explica Uniunii Europene pagubele pe care sanctiunile blocului comunitar le-au facut,…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a efectuat joi o vizita fulger in Italia, a declarat ca spera ca guvernul italian se va exprima in mod clar si consecvent in favoarea restabilirii relatiilor depline intre Uniunea Europeana si Rusia si ca va ajuta Bruxellesul sa se convinga ca sanctiunile UE…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a efectuat joi o vizita fulger in Italia, a declarat ca spera ca guvernul italian se va exprima in mod clar si consecvent in favoarea restabilirii relatiilor depline intre Uniunea Europeana si Rusia si ca va ajuta Bruxellesul sa se convinga ca sanctiunile UE…

- Uniunea Europeana a prelungit joi sanctiunile economice impotriva Rusiei cu inca sase luni pentru a protesta impotriva rolului Moscovei in conflictul din estul Ucrainei si in Crimeea, dupa o decizie in acest sens a liderilor UE de saptamana trecuta, relateaza dpa. Sanctiunile au fost adoptate…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca nu vor exista schimbari fundamentale în atitudinea Occidentului fata de Rusia, chiar daca Moscova ar face concesii si ar fi de acord sa îndeplineasca toate cerintele oponentilor ei, potrivit TASS. ‘Vor fi oare schimbari…

- Decizia Rusiei de a inlesni acordarea cetateniei ruse pentru locuitorii regiunilor separatiste din Ucraina constituie un alt atac al Moscovei asupra suveranitatii ucrainene, a declarat joi un purtator de cuvant al diplomatiei europene, cerandu-i Rusiei sa inceteze astfel de actiuni, informeaza Reuters.…

- Aceasta decizie ”este o noua confirmare a adevaratului rol al Rusiei ca stat agresor, care poarta un razboi impotriva Ucrainei”, se arata in continuare in comunicat. Presedintlee rus Vladimir Putin a simplicat miercuri, prin decret, acordarea nationalitatii ruse locuitorilor regiunilor separatiste…

- Desfasurarea rachetelor THAAD in Romania si cresterea activitatii navale in Marea Neagra arata ca NATO intentioneaza sa isi continue militarizarea acestui spatiu strategic, in detrimentul securitatii Rusiei. Zona a devenit un punct volatil și inflamabil global, dupa ce, dupa ce reunificarea Rusiei,…