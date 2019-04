Relația DĂNCILĂ-DRAGNEA, comentată de BĂSESCU: „Adevărul e altul” Fostul președinte Traian Basescu dezvaluia adevarata natura a relației dintre premierul Dancila și șeful PSD, Liviu Dragnea. Se pare ca ultimele evenimente sunt mai degraba un joc de imagine decat o realitate. ”N-am dubii de loialitatea doamnei Dancila fata de PSD. In acelasi timp, ca predecesorii dansei, Grindeanu si Tudose, nu vrea sa iasa compromisa. (…) Nu acum a aparut despinderea de ideea de a fi soldat credincios al lui Dragnea. A aparut atunci cand a declarat ca nu da nicio ordonanta pana cand nu o va primi de la ministrul Justitiei, ea stiind foarte bine ca ministrul Justitiei nu-i… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

