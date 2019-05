Stiri pe aceeasi tema

- O romanca din Marea Britanie care și-a petrecut toata ziua la coada ca sa voteze și-a relatat frustrarea și dezamagirea intr-o scrisoare publicata pe Facebook. Diana Voica a venit cu trenul, autobuzul și a mers și zeci de minute pe jos, pentru a ajunge in jurul orei 12, ora Marii Britanii, in fața secției…

- O romanca plecata de șapte ani la munca in Germania a stat zece ore la coada la o secție de votare din Freiburg pentru a vota la alegerile europarlamentare și referendum. Ea a relatat pentru Libertatea ca cei care reușeau sa ajunga la urne ieșeau apoi plangand de fericire, cu buletinul in mana. „M-a…

- Jurnalistul roman Marius Comper, acum stabilit in Anglia, a povestit ca s-a dus sa voteze la secția din Stratford (Londra), dar coada a inaintat atat de lent ca la ora 21.00, cand era aproape sa intre in secție, poliștii au inchis ușile, lasand afara mii de oameni furioși. „Nu am reușit sa votez, deși…

- Una dintre secțiile de votare din zona capitalei Angliei, aflata in cladirea East Berkshire College din Slough, a fost luata cu asalt de cetațenii romani aflați, permanent sau temporar in Marea Britanie. „Am ajuns pe la 9.30, suntem pe la jumatatea cozii, cred ca mai stam vreo ora – doua pana intram.…

- Romanii cu drept de vot din țara și diaspora au votat pentru Parlamentul European și la Referendumul național. Inca de la primele ore ale dimineții s-au format cozi uriașe iar imaginile au inceput sa circule pe internet.Citește și: Surpriza! De ce a mers Carmen Iohannis singura la vot…

- "Sunt foarte multi care ne intreaba daca mai pot merge acasa de Paste fara pasaport, doar cu buletinul. Da, pot merge. La Sectia Consulara primim zilnic 300-350 de cereri de pasapoarte, ceea ce creeaza o presiune foarte mare pe zona serviciilor consulare pe care le putem presta. Sunt altii care spun:…

- Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a reiterat mesajul ca cetatenii romani pot circula si dupa Brexit pe baza cartii de identitate spre sau dinspre Regatul Unit. "Sunt foarte mulţi care ne întreabă dacă mai pot merge acasă de Paşte fără paşaport,…