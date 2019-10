Stiri pe aceeasi tema

- "Va anuntam reinfiintarea grupului ALDE. (...) Va informam ca am depus toata documentatia conform regulamentului catre conducerea Camerei Deputatilor si catre Secretariatul general", a anuntat deputatul Toma Petcu, potrivit Agerpres. Grupul ALDE va fi compus din deputatii Anton Anton, Constantin…

- Deputatul Ion Cupa, proaspat ieșit din ALDE, il ataca dur pe președintele formațiunii. „Urat va scrieți finalul de cariera, domnule Tariceanu!” ii transmite parlamentarul, intr-o scrisoare deschisa publicata pe Facebook dupa un eveniment organizat in acest weekend la Craiova. Doar 36 de oameni l-au…

- Luni, zece deputati ALDE s-au afiliat grupului PRO Europa, dupa cum a anuntat, in plen, presedintele de sedinta, Carmen Mihalcescu. Mihalcescu a precizat ca deputatii Varujan Vosganian, Anton Anton, Florica Calota, Adrian Mocanu, Steluta Cataniciu, Marius Surgent, Andrei Gerea, Eusebiu Pistru,…

- Anunțul a fost facut in plenul de marți al Camerei Deputaților de liderul grupului Pro Europa Victor Ponta. Varujan Vosganian, Anton Anton, Florica Calota, Adrian Mocanu, Steluta Cataniciu, Marius Surgent, Andrei Gerea, Eusebiu Pistru, Toma Petcu si Constantin Avram, deputați care au facut parte…

- Deputatii neafiliati Dumitru Lovin, Daniel Olteanu, Doru Oprișcan și Ion Tabugan, toți patru din fostul grup ALDE, s-au afiliat marți la grupul Pro Europa, a anunțat in plen liderul Pro Romania, Victor Ponta.De asemenea, grupul parlamentar al Pro Romania, in care s-au afliat in total 14 deputati…

- Ten Alliance of Liberals and Democrats (ALDE) MPs have joined the PRO Europa group, according to an announcement made on Monday by Carmen Mihalcescu, while presiding the plenary sitting of the Deputies' Chamber. Mihalcescu specified that MPs Varujan Vosganian, Anton Anton, Florica Calota, Adrian…

- Senatorii Teodor Meleșcanu, Daniel Zamfir și Ionuț Sibinescu au anunțat luni, în plen, ca se afiliaza grupului PSD. La Camera Deputaților alți 4 parlamentari urmeaza sa paraseasca partidul lui Tariceanu, susțin surse din interiorul ALDE pentru HotNews.ro. De altfel, Calin Popescu Tariceanu a anunțat…

- Plenul Camerei Deputaților a luat act, miercuri, de desființarea grupului ALDE din Camera Deputaților. Președintele de ședința, Carmen Mihalcescu (PSD), a citit in plen demisiile a 5 deputați din grupul ALDE - Grațiela Gavrilescu, Ion Cupa, Mihai Nița, Ștefan Baișanu, Marian Cucșa - și a spus ca…