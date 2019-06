Reacție după declarația lui Ludovic Orban: “De ce am vrea să luăm TESLA și să ne lovim în felul ăsta?” „Eliminarea facilitaților fiscale pentru IT-iști ar fi o imensa prostie cu efect economic net negativ: 1. Ar muta in buzunarul statului niște bani care altfel raman in economia privata. IT-iștii cheltuiesc acei bani (pe care i-ar lua statul) pe servicii și bunuri susținand alte industrii. Statul pe de alta parte face ce-ați vazut in reportajele Recorder despre PNDL. 2. Ar lovi in competitivitatea unei industrii unde costul principal este cel cu forța de munca. Asta inseamna mai puține centre de dezvoltare deschise in Romania, relocari, locuri de munca lipsa. 3. Ar insemna mai multa emigrare decat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputatilor, deputatul USR Catalin Drula, a catalogat drept o "imensa prostie" eventuala eliminare a facilitatilor fiscale pentru IT-isti, motivand ca ar avea efecte economice negative.

