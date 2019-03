Reacția lui Cristian Ghinea la atacul lui Tăriceanu: „Căline, ți se apropie funia de par, băiatule!” „Manechinul agitat Tariceanu iese astazi cu un nou atac la adresa USR, despre care spune ca am fi «urmașii securiștilor». Aceasta figura trista a politicii romanești chiar este urmaș de securist, un turnator securist care și-a infundat colegii in pușcariile comuniste”, a scris Ghinea pe contul sau de Facebook. Vicepreședintele USR spune ca Tariceanu se lauda cu sute de mii de semnaturi pentru europarlamentare, dar el nu a vazut pe nimeni de la ALDE strangand semnaturi in zecile de localitați in care a fost. Mai multe, pe g4media.ro. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

