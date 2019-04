RCS & RDS, principala destinatie de portare, in primul trimestru al anului 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Analiștii prevestesc nori negri pentru economia romaneasca. Potrivit acestora, finalul anului va aduce o depreciere de nu mai puțin 5% a leului in raport cu principalele monede internaționale, dolarul și euro. Moneda europeana a depașit deja pragul de 4,75 lei. “Principala problema in Romania vine pe…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 114 milioane euro in ianuarie, de 16,3 ori mai mare fata de cel inregistrat in ianuarie 2018, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni. In ianuarie 2018, deficitul de cont curent a fost de 7 milioane euro,…

- Ministerul Turismului a facut public noul videoclip de promovare a Romaniei. Filmul are 3 minute si jumatate si mesajul: „Romania, o destinatie pentru 365 de zile de vacanta pe an". In imagini apar cladiri istorice si obiceiuri populare, alaturi de cluburi si festivaluri de muzica. Pe coloana sonora…

- Iașul a devenit zilele acestea principala destinație turistica pentru o delegație din Roma. Noua dintre cei mai importanți tour operatori din capitala Italiei au participat la un info trip inițiat de Aeroportul Internațional Iași, care a cooptat in aceasta acțiune principalii “actori” din industria…

- Potrivit unui raport de piața realizat de Imobiliare.ro, proprietațile rezidențiale din Romania (apartamente și case) s-au apreciat cu 1,6% in cel din urma trimestru din 2018 fața de cele trei luni anterioare. Pe parcursul intregului an, prețurile solicitate de catre vanzatori s-au majorat, per ansamblu,…

- Forurile de conducere ale PLUS și USR au decis sambata, 2 februarie 2019, formarea Alianței 2020 USR+PLUS. Cele doua partide vor candida impreuna la viitoarele alegeri europarlamentare care vor avea loc pe data de 26 mai 2019. „Se...

- „S-a nascut principala forta de opozitie: Alianta 2020 USR+PLUS. Proiectul nostru e Romania. Acum ai cu cine!", a anuntat Ciolos pe pagina sa de Facebook. „2020 ar putea fi capat de linie pentru multi dintre noi. Sau... ar putea sa fie un nou inceput! Tocmai s-a nascut principala forta de opozitie din…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 8,73 miliarde euro in primele 11 luni ale anului trecut, cu 59,7% mai mare fata de aceeasi perioada a anului anterior, ritm accelerat fata de cel raportat luna anterioara, cand avansul era de 51,4%, potrivit datelor Bancii Nationale a…