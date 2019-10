Stiri pe aceeasi tema

- Publicatia oficiala a Partidului Comunist Chinez, Cotidianul Poporului, a condamnat colosul Apple, din cauza unei aplicatii care urmaresete miscarea politiei prin Hong Kong si este folosita de catre protestatari in timpul demonstratiilor.

- China a acuzat miercuri compania americana Apple ca ajuta protestarii din Hong Kong sa "participe la activitați violente" printr-o aplicație privind transportul, relateaza site-ul agenției Dpa, citat de Mediafax.

- Intr-un caz fara precedent din luna iunie, cand au inceput manifestatiile din fosta colonie britanica, compania ce administreaza reteaua de metrou din Hong Kong (MTR) a suspendat circulatia tuturor trenurilor. In weekend-urile precedente, MTR inchisese temporar doar liniile si statiile vizate de…

- Un tanar in varsta de 18 ani a fost grav ranit in Hong Kong dupa ce politia a folosit munitie impotriva unui grup de manifestanti in cursul unor proteste anti-guvernamentale care au avut loc marti cu prilejul Zilei Nationale a Republicii Populare Chineze, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Violente…

- Duminica a fost o noua zi de ciocniri in Hong Kong intre manifestantii pro-democratie si politie, care a ripostat cu gaze lacrimogene intr-un cartier comercial din centrul insulei, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Fosta colonie britanica traverseaza cea mai grava criza politica de la retrocedarea…

- Protestele violente continua in Hong Kong, in ciuda faptului ca autoritațile locale au anunțat la mijlocul saptamanii retragerea proiectului de lege privind extradarea deținuților in China. Oamenii au ieșit din nou in strada și au aprins ruguri.

- China si Statele Unite au convenit sa tina discutii la nivel inalt, pe tema relatiilor comerciale, la inceputul lunii octombrie, la Washington, a informat joi Ministerul chinez pentru Comert, in contextul ingrijorarilor privind escaladarea conflictului comercial, scrie mediafax.ro.