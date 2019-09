Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent Mircea Diaconu si-a depus astazi candidatura pentru alegerile prezidentiale, la Biroul Electoral Central (BEC). "Apelul meu este sa incercam pe cat posibil sa refacem speranta, increderea in noi si viitorul nostru, cei care mai cred in romanism, oriunde s-ar afla. Din fericire,…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, si-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central candidatura pentru un nou mandat la Cotroceni. ”Sunt foarte bucuros ca poti sa va anunt: mi-am depus candidatura pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei si impreuna cu documentele mele am depus impreuna…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, si-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central candidatura pentru un nou mandat la Cotroceni. Dupa inregistrarea candidaturii, presedintele a lansat un atac dur la adresa PSD, despre care a afirmat ca a produs o imensa paguba si sustinand ca a reusit sa previna foarte…

- Președintele Dreptei Liberale, Viorel Catarama, și-a depus miercuri, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidențiale, alegeri care vor avea loc in luna noiembrie a acestui an. El a anunțat ca a strans peste 230.000 de semnaturi.„Am venit astazi (miercuri-n.r) la Biroul…

- Saptamana aceasta este ultima in care candidații la alegerile prezidențiale se pot inregistra la BEC. Prezidențiabilii PNL și USR, Klaus Iohannis și Dan Barna, iși vor depune candidaturile in aceeași zi, respectiv vineri, 20 septembrie. Viorica Dancila se va inregistra oficial in cursa joi, conform…

- Theodor Paleologu este propunerea pentru candidatura la prezidentiale din partea Partidului Miscarea Populara, pe care presedintele de onoare al PMP, europarlamentarul Traian Basescu, a facut-o duminica la...

- Candidatul la Presedintie al Partidului Puterii Umaniste, Ramona Ioana Bruynseels, ironizeaza candidatura lui Dancila la Cotroceni, Dupa ce incearca de doua ori sa rosteasca declaratia pe aceasta tema, izbucnind in hohote de ras dupa primele cuvinte, Bruynseels afirma ca, odata cu candidatura actualului…