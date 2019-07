Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a solicitat ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, demiterea lui Narcis Neaga, Directorul General al CNAIR. Drept urmare, Neaga și-a anunțat oficial demisia, plecand astfel de la carma CNAIR. Mai mult, fostul Director General a transmis ca respecta decizia Vioricai Dancila.…

- Directorul General al CNAIR SA, Narcis Neaga, a demisionat dupa ce, premierul Viorica Dancila, a cerut demisia.Narcis Neaga: "Am decis sa renunt la functie Avand in vedere importanta dezvoltarii infrastructurii rutiere pentru bunul mers al economiei romanesti si faptul ca pentru a reusi sa atingem cu…

- Guvernul va aproba infiintarea unui departament pentru dezvoltarea, promovarea si monitorizarea proiectelor de investitii in infrastructura in subordinea prim-ministrului, a anuntat, miercuri, premierul Viorica Dancila. 'Vom continua sa asiguram finantare pentru investitii, dar, in acelasi timp,…

- Comitetul Director al Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) a decis in cadrul reuniunii de vineri, de la Suceava, sa solicite, pentru saptamana viitoare, o intrevedere cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in vederea gasirii de solutii pentru iesirea din…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca anuntul UDMR legat de ruperea protocolului cu PSD-ALDE este un fake news, "o miscare de tip electoralist", menita sa ofere alegatorilor români de etnie maghiara iluzia unei desprinderi de Dragnea și Tariceanu. "Este un…

- "In momentul in care am vrut sa modific legislatia pe mediu - desi nu este apanajul meu, pot sa introduc modificari pe legislatie care sunt strict pe infrastructura rutiera - in momentul in care am lansat proiectul in transparenta, automat cinci ONG-uri au bubuit ca ministrul Cuc distruge mediul.…

- Klaus Iohannis a reacționat dur, marți, dupa ce a aflat ca guvernul intenționeaza sa dea o Ordonanța care ar modifica pragul de validare a referendumului și ar impiedica participarea președintelui la campania de promovare a votului. „Eu sunt un adversar declarat al modificarilor legislative in prag…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca liderii europeni ataca PSD-ALDE și Guvernul pentru ca multinaționale din Romania sunt nemulțumite de politica fiscala și pun presiune pe oficialii de la Bruxelles, care fiind dependenți de aceste companii, la randul lor ataca Romania.”Liderii europeni…