- Ordonanta 114/2018 ar fi avut consecinte dramatice pe partea bancara, daca s-ar fi aplicat in forma initiala, ducand la falimentul a trei banci dupa primele sase luni de la implementare si la oprirea activitatii altor sapte, a declarat, sambata, Eugen Radulescu, seful Directiei de Stabilitate Financiara…

- "A existat intalnirea CNSM inainte cu o zi sau doua de Craciun, in care nu am auzit absolut niciun cuvant despre aceasta ordonanta. La sfarsitul sedintei, cand am luat o gustare si am baut un pahar de vin, ca era ultima intrunire inainte de Craciun, domnul ministru (al Finantelor, Eugen Teodorovici…

- Unul din artizanii programului de guvernare al PSD, șef al departamentului pentru politici fiscal-bugetare din PSD, Cristian Socol, a apreciat ca afirmația unui oficial BNR poate sa aduca prejudicii financiare Romaniei in valoare de 200 de milioane de lei.Context: ”Suntem intr-o situație extrem…

- "Simt nevoia sa fac o precizare: eu nu sunt Banca Nationala. Lucrez acolo, dar traiesc cu speranta ca am aceleasi drepturi ca orice cetatean. De exemplu sa imi exprim opinii personale pe retelele de socializare. Daca se intampla ca opiniile sa aiba conotatii politice, asta este. Daca apar nuanțe…

- Romania este intr-o situatie extrem de dificila, politic si economic si nu mai avem resurse sa mai rezistam inca un an jumatate pana cand un nou guvern va putea incepe sa repare „ce este acum stricat rau de tot”, este de parere Eugen Radulescu, directorul Directiei de Stabilitate Financiara din Banca…

- Ministerul Finanțelor Publice a elaborat un proiect de act normativ care reglementeaza condițiile generale de inființare și funcționare a bancilor naționale de dezvoltare, care sunt constituite și funcționeaza ca instituții de credit conform prevederilor Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2006…

- Proiectul de ordonanta privind capitalul negativ din companiile din Romania este in lucru si va fi definitivat in urmatoarele zile, astfel incat sa poata fi emis la finalul lunii august, a declarat luni, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici."Pot sa va spun…