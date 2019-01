Putin a fost de acord ca experti germani sa monitorizeze Stramtoarea Kerci dupa incidentul cu Ucraina Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat ca presedintele Vladimir Putin a fost de acord cu propunerea cancelarului Angela Merkel ca experti germani sa monitorizeze Stramtoarea Kerci.



Putin a fost de acord cu aceasta propunere cu o luna in urma, dar expertii germani nu au ajuns pana la momentul actual, relateaza Reuters.



In luna noiembrie, Moscova a retinut trei nave militare ucrainene si echipajele acestora in Stramtoarea Kerci, incident care a alimentat tensiunile existente deja intre cele doua tari.



Incidentul intre Paza de Coasta rusa, aflata in subordinea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

