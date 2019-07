Stiri pe aceeasi tema

- F.T. Nu mai lipsisera de multa vreme urșii din peisajul autohton. Adica, de saptamana trecuta… Așa ca era cazul sa-și faca simțita prezența. Și și-au facut-o in noaptea zilei de joi spre vineri (11 spre 12 iulie a.c.), cand, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova,…

- Potrivit sursei citate, jandarmii au intervenit si au alungat ursul."In noaptea zilei de 12.07.2019, la miezul noptii, in zona localitatii Comarnic, un urs si-a facut aparitia, intrand in mai multe gospodarii unde a atacat mai multe animale si a provocat pagube materiale. Proprietarii,…

- Cei doi cetațeni sarbi arestați pentru trafic de droguri de mare risc au fost descoperiți, dupa ce unul dintre ei a uitat pe roata cheia unei autoutilitare in care erau incarcate 30 de pachete cu stupefiante. Martorii care i-au vazut au deschis vehiculul și au alertat autoritațile privind captura. Potrivit…

- Un accident rutier s-a produs in jurul orei 10:15, in curtea bisericii Sf. Vasile din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, o soferita in varsta de 83 de ani a accidentat un barbat in varsta de 82 de ani in momentul in care a efectuat manevra de mers inapoi. Din neatentie, soferita l-a acrosat pe batranul…

- Un control al polițiștilor de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase s-a lasat cu 5 dosare penale. Actiunea a fost organizata pentru identificarea armelor deținute ilegal, precum și pentru verificarea legalitații modului de deținere, port și folosire a armelor…

- Astazi dimineata, in jurul orei 6,30, o autospeciala de politie s-a rasturnat pe linia de tramvai, in spatele hotelului Prahova, in urma impactului cu un alt autoturism. In masina de politie se afla doar soferul acesteia, in timpul serviciului, circuland fara semnale acustice si luminoase in functiune. Din…

- Ministrul Mediului cere demiteri pentru ca nu s-au folosit rachete antigrindina. Grațiela Gavrilescu a reacționat pe Facebook dupa ce grindina a facut ravagii în Prahova, întrebându-se de ce nu a functionat sistemul anti-grindina.

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat ca suprafețe mari de culturi au fost afectate de grindina care a cazut, marți dupa-amiaza, in estul și sudul județului Prahova ( VEZI DETALII ). Asta deși zona ar fi sub protecția sistemului antigrindina.