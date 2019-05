(Publicitate) Cercetările în Content Marketing: Cum să fii prima sursă de știri Conținutul online are diferite forme și ofera informații diverse. In epoca social media, contentul pe care il publicați are ca scop atragerea persoanelor noi in comunitatea de pe net. Spre exemplu, topul celor mai distribuite articole in SUA demonstreaza ca cele mai interesante articole pentru internauți raman cercetarile online. Asemenea articole sunt creative și genereaza trafic, insa majoritatea companiilor nu le scriu. Cert este ca 9 din 10 companii au sesizat ca acest mecanism cu adevarat funcționeaza. Conform unui studiu elaborat de Buzzsumo and Mantis Research, 56% din creatorii de conținut… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

