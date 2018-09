Stiri pe aceeasi tema

- Noua ediție a Ligii Campionilor de fotbal a debutat cu meciuri interzise cardiacilor! Finalista ultimei ediții, FC Liverpool, s-a impus pe "Anflield" cu scorul 3-2 in fața lui Paris Saint-Germain in grupa C.

- Liverpool, finalista editiei trecute, a invins-o dramatic pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-2, marti seara, pe teren propriu, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, gratie unui gol marcat in...

- Nyon, 18 sep /Agerpres/ - Liverpool, finalista editiei trecute, a invins-o dramatic pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-2, marti seara, pe teren propriu, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, gratie unui gol marcat in timpul aditional. ''Cormoranii''…

- Loris Karius, portarul de coșmar din ultima finala a Ligii Campionilor, Real Madrid - Liverpool 3-1, a fost imprumutat de "cormorani" la Beșiktaș. "Era cat pe ce sa nu-l mai transfer pe Allison din cauza criticilor exagerate aduse lui Loris", a dezvaluit managerul Klopp. Liverpool a scapat de portarul…

- Pericol fara precedent in Romania! Autoritațile par depașite de modul in care situația a scapat complet de sub control! Sunt și voci care spun ca specialiștii nu au luat masurile necesare și ca ne așteapta o adevarata tragedie naționala!

- Echipa engleza de fotbal FC Liverpool, finalista editiei din acest an a Ligii Campionilor, a fost invinsa cu scorul de 3-1 de formatia germana Borussia Dortmund, intr-un meci disputat duminica la Charlotte (Statele Unite), in cadrul competitiei International Champions Cup. Liverpool a deschis scorul…

- Situatia in PNL este departe de a fi calma. Ludovic Orban are parte de o opozitie puternica in partid, tabara adversa avand doua variante pentru sefia PNL.Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca in ultima sedinta a conducerii PNL, presedintele CJ Ilfov, Marian Petrache, le-a reprosat…

- Toti agentii de politie din localitatea mexicana Ocampo (centru), unde saptamana aceasta a fost asasinat un candidat la primarie, au fost dezarmati si arestati pentru efectuarea unei anchete interne, au declarat autoritatile locale duminica, informeaza AFP, citata de Agerpres.