PSD fierbe! Presa internationala, despre inceputul presedintiei romane a UE: Absenta lui Dragnea si protestul romanilor au marcat ceremonia!

Disputa in culise intre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila cu privire la cine sa reprezinte Romania la summituri, absenta remarcata a lui Liviu Dragnea – condamnat de coruptie si judecat in legatura cu fraudarea unor fonduri europene – si manifestatia catorva sute de persoane, in ninsoare, la Ateneu, unde Romania si-a inceput presedintia semestriala a Uniunii Europene, sunt principalele momente ale primei presedintii romane a Europei asupra carora se opreste presa internationala. Romania, al doilea cel mai sarac stat membru UE din 2007, nu si-a inceput sub cele mai bune auspicii…