- Comitetul Executiv al PSD se reuneste luni pentru a discuta remanierea guvernamentala, dar si pe tema sondajelor in vederea desemnarii prezidentiabilului partidului. Premierul Viorica Dancila a declarat ca, in perspectiva remanierii, a analizat activitatea a opt ministere.

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca a avut o discuție informala cu cei din ALDE și au decis ca ministrul de Externe Teodor Meleșcanu sa fie remaniat, transmite Mediafax. Liderul ALDE a precizat ca Biroul Politic al partidului va decide, luni, și înlocuitorul acestuia.„Am…

- Tariceanu a precizat ca il apreciaza pe Teodor Melescanu, dar ca amandoi stiu ca exista o problema legata de perceptia publica. "Maine voi propune inlocuirea din functie a ministrului de Externe. Cred ca perceptia creata ii afecteaza propria capacitate de lucru. Il apreciez personal, insa…

- Social-democratii se reunesc, luni, intr-o sedinta a Comitetului Executiv National, for de decizie, pentru a discuta mai multe teme, printre care pregatirea Congresului din 3 august, pentru alegerea prezidentiabilului PSD, remanierea Guvernului, in urma analizei premierului si masurile de restructurare,…

- Premierul Viorica Dancila a inceput evaluarea ministrilor, iar peste doua saptamani va anunta ce schimbari opereaza in Guvern. Pe lista neagra se afla Carmen Dan (Interne), Razvan Cuc (Transporturi) si Petre Daea (Agricultura), toti trei fiind apropiati de Liviu Dragnea. Dancila ar vrea sa-l schimbe…

- Partidul Social Democrat susține întrebarile puse de președintele Klaus Iohannis în cadrul referendumului ce are loc duminica, în același timp cu alegerile europarlamentare, a spus miercuri, în Dolj, liderul PSD, Liviu Dragnea. ”PSD a spus tot timpul ca nu respinge…

- Inca o confirmare a tensiunilor din PSD pe subiectul remanierii. Social-democrații ii pun in carca Vioricai Dancila refuzul lui Klaus Iohannis de a numi cei trei miniștri propuși in Comitetul Executiv și fac presiuni ca premierul sa vina cu restructurarea in Parlament. Secretarul general al PSD, Codrin…

- Liderii coalitiei nu par sa fie de acord cu decizia premierului Viorica Dancila, care a trimis la Palatul Cotroceni propuneri de interimate, dupa ce seful statului a respins remanierea. Presedintele Senatului si liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti seara ca atat el, cat si presedintele…