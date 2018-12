'Provocare' pentru susţinătorii independenţei Cataloniei O reuniune a guvernului spaniol prevazuta pentru vineri sub o protectie solida a politiei la Barcelona a suscitat miercuri o polemica aprinsa intre separatisti si guvernul central condus de Pedro Sanchez, transmite AFP. Intr-un context tensionat intre Madrid si separatistii catalani, seful guvernului spaniol Pedro Sanchez a ales ca reuniunea saptamanala a cabinetului sau sa se desfasoare la Barcelona. La finalul lunii octombrie o reuniune a guvernului s-a desfasurat la Sevilla, capitala Andaluziei, iar la inceputul anului viitor o reuniune similara va avea loc in Extremadura. Numerosi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

