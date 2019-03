Protest al angajatilor Nestle de la Timisoara, nemultumiti de salariile compensatorii pe care le vor primi dupa inchiderea fabricii Peste o suta de angajati ai fabricii Nestle de la Timisoara au protestat, luni, in fata unitatii, nemultumiti de salariile compensatorii promise de angajatori, dupa anuntul inchiderii productiei in fabrica din oras.



Aproximativ o suta de angajati ai Nestle de la Timisoara au iesit la poarta fabricii purtand pancarte pe care au scris mesaje precum "Egalitate" sau "Respect" si au strigat lozinci precum "Rusine sa va fie".



Oamenii spun ca nu sunt multumiti de salariile compensatorii promise de angajatori, dupa oprirea productiei de la Timisoara.



Angajatii cu vechime…

Sursa articol si foto: business24.ro

