- Conflictele militare si cele comerciale vor fi temele principale ale summitului G7, iar presedintele SUA Donald Trump pare sa insiste pentru readmiterea Rusiei în Grupul tarilor puternic industrializate, dar Germania, Franta si Marea Britanie conditioneaza acest lucru de rezolvarea crizei ucrainene.Summitul…

- Un proiect propune reducerea orelor saptamanale de la 45 la 40, in timp ce celalalt indica o reducere estimata treptat in 41 de ore pe saptamana și include flexibilitate in distribuirea programului și in alte aspecte. Sectorul de afaceri a avertizat ca aceste reduceri vor crește costurile…

- Divizia Pepcor Europa cuprinde lanturile de magazine Poundland din Marea Britanie si Pepco din Europa Centrala si de Sud-Est. 'Analizam toate optiunile dar inca nu am luat o decizie', a raspuns du Preez cand a fost intrebat de jurnalisti daca ia in considerare listarea la bursa. Miercuri, Steinhoff…

- Instagram, Facebook și WhatsApp „au cazut” in toata lumea, potrivit Daily Mail. Oamenii au raportat probleme de postare de conținut, conectare și chiar blocare. Utilizatorii din intreaga lume se confrunta cu dificultați in accesarea site-urilor media sociale Instagram și Facebook, precum și a mesageriei…

- Artisti plastici din 27 de tari expun in cadrul celei de-a sasea editii a expozitiei Bienalei Internationale de Pictura Chisinau 2019, ce se desfasoara in perioada 2 iulie - 10 august, la Palatul Culturii din Iasi. Bienala Internationala de Pictura Chisinau reuneste o selectie de 80 de…

- "Noi vom opri introducerea taxelor vamale si ei vor cumpara produse agricole", a afirmat Trump la o conferinta de presa, dupa summitul G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente), care a avut loc in perioada 28-29 iunie in Japonia.Acordul dintre primele economii ale…

- Expozitia Bienalei Internationale de Pictura, Chisinau 2019, editia a VI-a va fi itinerata la Iași, la Palatul Culturii, in perioada 2 iulie – 10 august 2019, reunind o selecție de lucrari semnate de artiști plastici din 27 de țari: Armenia, Austria, Belarus, Cehia, Cipru, Ecuador, Franta, Georgia,…

- In regiunile nordice ale Spaniei, temperaturile ar putea chiar sa depaseasca pragul de 40 de grade Celsius. Un val de aer fierbinte din Africa de Nord este motivul cresterii temperaturilor. Astfel, localitati precum Madrid, Paris, Frankfurt sau Berlin ar putea sa inregistreze temperaturi de peste 32…