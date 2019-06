Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI) lanseaza in consultare publica, luni, proiectul de lege privind realizarea cadrului national de referinta pentru realizarea interoperabilitatii in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (CNRTIC), noteaza MEDIAFAX.Scopul…

- Proiectul OUG pentru transportul alternativ, pus in dezbatere publica UBER. Foto: Agerpres. Proiectul de Ordonanta de urgenta pentru transportul alternativ a fost pus în dezbatere publica pe site-ul ministerului de resort. Potrivit textului, detinatorii aplicatiilor precum UBER,…

- Proiectul de lege de transpunere a Directivei europene privind drepturile actionarilor se afla in avizare interministeriala si saptamana viitoare ar putea fi postat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP), a afirmat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Florentina Boboc,…

- Romania se afla in proces de elaborare a primei strategii nationale in domeniul Inteligentei Artificiale, document ce va fi postat in dezbatere publica pana la finele anului 2019, a afirmat, miercuri, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, in cadrul reuniunii Consiliului…

- Autoritatea Electorala Permanenta AEP a elaborat si lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare privind unele masuri pentru buna organizare a alegerilor europarlamentare din 26 mai.Proiectul de hotarare vizeaza masuri tehnice precum operationalizarea sistemului informatic de monitorizare a prezentei…

- Viceprimarul cu atributii de primar Sorin Apostoliceanu a anuntat astazi ca maine va fi „incarcat” pe site-ul www.primariapitesti.ro proiectul de buget pentru anul in curs. Conform viceprimarului, bugetul pentru anul in curs este destul ...

- Controversata Ordonanța de Urgența 114/2018, care a suprataxat mediul de afaceri, creeaza efecte negative și în domeniul construcțiilor, a avertizat marți, în Parlament, Anca Marginean, director executiv al Federației patronale din industria materialelor de construcții (PATROMAT). 'Ordonanța…