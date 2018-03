Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice acuza informatii "eronate si tendentioase" referitor la declaratiile deputatului PNL Florin Roman, care a spus ca prin noul proiect al Codului finantelor publice locale se va propune ca autoritatile locale sa fie obligate sa majoreze la maxim…

- Plafonarea, in mod arbitrar, a dobanzilor la nivelul intregii piete de creditare poate avea ca efect limitarea accesului populatiei la solutii de creditare pentru nevoile personale, de baza, determinand, astfel, consecinte negative asupra intregii economii, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Societatilor…

- Sinceritatea ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, ar putea desfiinta Colegiul National de Informatii, una dintre institutiile de invatamant care tin de Serviciul Roman de Informatii. Ministrul a declarat ca a obtinut o diploma de absolvire a unui curs fara sa fi mers sa dea examene. Academia Nationala…

- Liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu anunța ca nu va candida la nicio funcție, la Congresul Extraordinar din 10 martie și ca il susține pe Marian Oprișan pentru postul de vicepreședinte pe regiunea Sud-Est. Conducerea PSD a decis, luni, in Comitetul Executiv Național, ca la Congresul Extraordinar de sambata…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…

- Viceprim-ministrul Viorel Stefan coordoneaza, incepand de joi, activitatile din domeniul prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta si al asigurarii resurselor necesare restabilirii starii de normalitate. Decizia a fost luata de premierul Viorica Dancila și s-a publicat, vineri, in Monitorul Oficial.…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi cu privire la discutia pe care a avut-o cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ca social-democratii mai degraba ar discuta cu oamenii despre locuri de munca, sanatate si invatamant si mai putin despre reforma judiciara.…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu a solicitat miercuri, intr-o scrisoare adresata presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa fie transmis temporar Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in folosinta gratuita, spatiul din imobilul Palatului Parlamentului aferent corpului…

- Catalin Drula, deputat USR si presedinte al Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputatilor, a explicat, intr-un mesaj pe Facebook, faptul ca un proiect privind cartea electronica de identitate, cunoscuta ca „buletinul cu cip“, desi e sustinut de Guvern si de trei ministere,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat luni, la dezbaterile privind motiunea simpla depusa de PNL impotriva ei, ca "nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a doua milioane de romani". "Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile…

- Dupa doua luni de cand vizele pentru Canada au fost ridicate, romanii au luat cu asalt aceasta tara si au cerut azil in numar foarte mare. Daca ritmul va continua, atunci e posibil ca restrictiile sa fie reintroduse. Potrivit Politics.ca, nu mai putin de 232 de conationali au facut astfel…

- 'Este vorba despre 44 de directive, dintre care patru au fost deja transpuse integral. Pentru celelalte 40 trebuie adoptate masuri legislative interne - legi, hotarari, ordine ministeriale cu caracter normativ. Foarte multe dintre ele sunt in proces de avizare, unele sunt deja in proces de transpunere',…

- Mircea Draghici, secretar al Camerei Deputaților și deputat PSD de Argeș a postat pe pagina sa personala de Facebook un mesaj in care atrage atenția ca președintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, s-ar fi informat mai bine despre justiția din Romania, dovada stand in schimbarea sa de discurs…

- Victor Ponta il compara pe Liviu Dragnea cu Vadim Tudor și cu Traian Basescu in ceea ce privește stilul autoritar de conducere in partid. In plus, fostul premier a declarat ca șeful PSD are cea mai mare putere de la Traian Basescu pana in prezent. „E prima oara cand la un partid mare din Romania,…

- Paul Stanescu a primit aviz favorabil din partea comisiilor pentru functia de ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. El a repetat la finalul audierii ca isi va da demisia in cazul in care se va redeschide urmarirea penala pe numele sau in dosarul privind modul de finantare a…

- Reuniunea traditionala a grupurilor parlamentare PSD, inainte de inceperea sesiunii Legislativului din luna februarie, va avea loc miercuri, a stabilit conducerea social-democratilor, dupa cum a anuntat duminica presedintele partidului, Liviu Dragnea. El a mai precizat ca Sevil Shhaideh…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a imbunatatit perspectiva ratingului suveran al Rusiei de la stabila la pozitiva, estimand ca avansul economiei in acest an va depasi in mare parte efectele negative provocate de incetinirea productiei industriale in ultimul trimestru din 2017,…

- Fostul premier Dacian Ciolos si fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna au transmis, miercuri seara, un mesaj catre presedintii celor doua camere ale Parlementului Romaniei in care afirma ca modificarile la legile justitiei si Codul Penal operate de guvernul tehnicrat s-au facut cu respectarea procedurilor…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, fost deputat PSD si un lider important al partidului, a fost retinut, joi, de procurorii DNA urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia ca a luat mita 100.000 de euro pentru a face trafic de influenta la Agentia Nationala de…

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP."Plec cu fruntea sus", a declarat Mihai Tudose, 50 de ani,…

- Niculae Badalau s-a abținut de la vot in ședința CEx PSD din 15 ianuarie. Președintele executiv al PSD a spus ca, in opinia sa, Guvernul a incheiat anul 2017 satisfacator. „Eu m-am abtinut in aceasta seara. Am considerat ca acest Guvern a inchis anul 2017 satisfacator. Chiar presedintele Liviu Dragnea a…

- "Am auzit ca la cabinetului domnului presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-au strans semnaturi de la presedintii de organizatii din judete. Daca lucrul acesta s-a intamplat, mi se pare ca este total in neregula, este profund neprincipial. Noi trebuie sa promovam normalitatea. (...)…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a lansat duminica pe pagina sa de Facebook un apel catre conducerea PSD „sa lase Guvernul sa lucreze, pentru ca este pe calea cea buna, chiar daca trebuie sa ia masuri care deranjeaza pe unii”. Semnalul dat de primarul Toma vine intr-un moment important…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a lansat duminica pe pagina sa de Facebook un apel catre conducerea PSD "sa lase Guvernul sa lucreze, pentru ca este pe calea cea buna, chiar daca trebuie sa ia masuri care deranjeaza pe unii".

- Ministerul de Finante a folosit aceasta facilitate in ultimii ani, cand Rusia a avut un deficit bugetar mare. Dar Fondul este acum aproape gol si avea doar 17 milioane de dolari la sfarsitul anului 2017. Banii ramasi in Fond au fost transferati, prin fuziune, in Fondul National pentru Beneficii Sociale…

- Vicepremierul Paul Stanescu, care este si ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a dezmintit, vineri, la Bacau, informatiile potrivit carora el ar putea prelua functia de premier, în eventualitatea retragerii lui Mihai Tudose.

- "Nu s-a primit la Casa Majestatii Sale nicio oferta din partea RAAPPS pentru a prelua cu chirie Palatul Elisabeta. NU au inceput discutiile dintre Casa Majestatii Sale Custodelui Coroanei si RAAPPS cu privire la acest subiect. Dupa data de 5 februarie 2018, Majestatea Sa Margareta, Custode al Coroanei,…

- Pe 29 decembrie 2017, premierul Mihai Tudose declara ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale, subliniind ca Palatul Elisabeta a fost dat in folosinta regelui Mihai in calitate de fost sef al statului, nu si urmasilor acestuia.…

- Victor Ponta spune ca guvernul Romaniei are de rezolvat cinci probleme acute care nu mai suporta amanare. Potrivit fostului premier, pentru dezamorsarea celor “cinci bombe cu ceas” este nevoie de un guvern competente și stabil iar orice zi pierduta ii va costa mult pe romani. Victor Ponta, intr-o postare…

- Fostul premier Victor Ponta are un mesaj pentru Mihai Tudose. Acesta spune intr-o postare pe Facebook ca premierul trebuie sa inceapa anul cu motoarele turate la maxim și sa abordeze cel puțin cinci „bombe cu ceas”: finanțe, energie, poliție, educație și salarizarea bugetarilor. Ponta avertizeaza…

- Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede posibilitatea ca cetateanul sa opteze pentru eliberarea unei carti electronice de identitate, cu sau fara imaginea impresiunilor papilare a celor doua degete aratatoare, sau a unei carti de identitate simple, fara CIP. Potrivit unui comunicat de presa…

- Inspectorii fiscali din Indonezia care anul trecut si-au atins obiectivele de colectare a taxelor au fost recompensati cu pizza pentru ca au ajutat Guvernul celei mai mari economii din Asia de Sud-Est sa-si creasca veniturile din taxe si impozite, informeaza Bloomberg. Directorul general al…

- Romania TV informeaza ca Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care romanii pot beneficia de carți de identitate electronice. Aceste buletine electronice vor conține cip și amprenta. Potrivit sursei citate, de buletin vor putea beneficia și copiii sub 14 ani, in cazul in care parinții doresc.…

- Presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a semnat miercuri, 27 decembrie 2017, la MDRAPFE contractele de finantare pentru modernizarea a inca trei dumuri judetene, a caror valoare totala depaseste cifra de 1000 miliarde lei vechi. Aceste fonduri, alocate prin PNDL II, vor fi investite…

- Un cunoscut afacerist american de origine romana trage un semnal de alarma si il critica dur pe seful statului dupa ce a promulgat legea bugetului pentru 2018. George Mioc il acuza pe Klaus Iohannis ca a criticat legea de ochii lumii, prin promulgarea legii el fiind, de fapt, solidar cu Liviu Dragnea,…

- BREAKING NEWS Inca un PSD-ist cu iz penal: Valeriu Zgonea, trimis in judecata Fostul presedinte al Camerei Deputatilor este acuzat de trafic de influenta. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea în judecata, sub control judiciar, a…

- Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, aceasta posibilitate este oferita si in cazul minorilor, dar la solicitarea parintilor sau a reprezentatilor legali. "Cartea electronica de identitate (CEI) va permite titularului autentificarea in sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor…

- Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede posibilitatea ca cetateanul sa opteze pentru eliberarea unei carti electronice de identitate, cu sau fara imaginea impresiunilor papilare a celor doua degete aratatoare, sau a unei carti de identitate simple, fara CIP.

- China va scuti, temporar, companiile straine de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, in speranta ca astfel isi va creste atractivitatea in randul firmelor si investitorilor straini, mai ales in conditiile recentei reforme fiscale adoptate in SUA, transmite AFP. Aceasta scutire,…

- Guvernul chinez este foarte restrictiv atunci cand vine vorba de aplicatii de chat sau de retele de socializare. Accesul la Facebook sau WhatsApp este strict interzis, iar asta inseamna ca nevoia utilizatorilor s-a indreptat spre platformele sociale autorizate si reglementate de catre Guvern.

- Tariceanu: Nu dam bani Casei Regale Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat joi ca proiectul care vizeaza Casa Regala nu este unul prin care se vor da bani, ci presupune o recunoastere si constituirea unui aparat de lucru. Declaratia vine in contextul in care Guvernul nu va aviza…

- "Cred ca proiectul pe care l-am initiat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor nu face decat sa recunoasca o data in plus rolul pe care l-au avut monarhia si Casa regala in Romania si aceasta recunoastere trebuie sa se realizeze intr-un mod concret si util pentru Romania. Eu imi doresc ca urmasii…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat joi ca proiectul care vizeaza Casa Regala nu este unul prin care se vor da bani, ci presupune o recunoastere si constituirea unui aparat de lucru. Declaratia vine in contextul in care Guvernul nu va aviza pozitiv proiectul. "Proiectul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai. "Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie…

- Guvernul nu va susține proiectul privind statului juridic al Casei Regale. Noile reglementari au fost depuse de șeful Senatului și al Camerei Deputaților la inceputul lunii noiembrie. Guvernul nu va susține proiectul privind statutul juridic al Casei Regale spun jurnaliștii de la Digi24 citand surse…

- Organizatia spune ca, desi medicii de familie sunt baza piramidei sistemului public desanatate, CNAS, Guvernul si Parlamentul aleg sa ignore soarta a peste 25.000 de medici si asistenti medicali care ofera servicii medicale intregii populatii a Romaniei, aratand ca organismele reprezentative ale…

- Medicii de familie anunta ca, incepand cu data de 3 ianuarie 2018, nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara. „Societatea Nationala…

- Incepand cu 3 ianuarie 2018, cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate…

- Intr-un comunicat de presa transmis miercuri, Societatea Nationala de Medicina Familiei. aminteste ca in 15 noiembrie medicii defamilie si pacientii lor au manifestat in Piata Victoriei impotriva unui sistem de sanatate deteriorat, deviat de la directia fireasca, iar atunci premierul Mihai Tudose…