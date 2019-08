Prognoza meteo pentru 23 august 2019. Vreme călduroasă în toată țara Potrivit meteorologilor, vremea va fi calduroasa in toata șara vineri, 23 august 2019. In zonele de sud ale țarii va fi canicula, iar disconfortul termic va fi accentuat. In zonele montane va ploua dupa-amiaza. Vantul va avea intensificari in est si sud-est. Maximele zilei se vor incadra intre 26 de grade in nordul Moldovei si 35 de grade Celsius. In București, vrea continua sa fie calduroasa, disconfortul termic fiind accentuat mai ales dupa-amiaza. temperaturile maxime vor ajunge la 34 de grade Celsius. Pe litoral, temperatura maxima va ajunge la 31 de grade Celsius. cerul va fi mai mult senin.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

