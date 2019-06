Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis duminica o noua avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii pentru șase județe. Capitala și 17 județe se afla sun avertizare de cod galben. Codul portocaliu este valabil e la ora 14:00 pana la ora 21:00. Codul galben este valabil de duminica de la ora 12:00 pana luni…

- Hidrologii au emis, miercuri, noi atenționari cod portocaliu de inundații pe Dunare, sector aval Gruia, valabile timp de o saptamana. O avertizare cod galben vizeaza și sectorul Porțile de Fier - Delta Dunarii. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, de joi, de la ora 06.00,…

- Productia de floarea soarelui a Romaniei a fost anul trecut de peste 3,062 milioane tone, in crestere cu 149.947 tone comparativ cu anul anterior, judetele cu cea mai mare pondere in total productie fiind Constanta (9,7%), Braila (8,2%) si Teleorman (7,5%), conform datelor centralizate de Institutul…

- Comparand topul judetelor dupa cifra de afaceri cu prezenta la votul de duminica de la europarlamentare, record istoric in ultimele doua decenii, izbeste cum in judetele cu cele mai mari cifre de afaceri, cele mai puternice din business, au fost inregistrate cele mai mari prezente. Judetele puternice…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza, in prezent, in 108 localitati din 16 judete, cu un numar de 493 de focare, dintre care 10 in exploatatii comerciale, in timp ce in alte cinci judete s-au semnalat doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta…

- Cei mai mari zece beneficiari de subventii din agricultura, cu activitati atat in sectorul vegetal, cat si in cel zootehnic, au incasat anul trecut aproape 30 de milioane de euro (29,61 milioane de euro), SC Agricost SA din judetul Braila fiind pe primul loc in acest top, cu 9,18 milioane de euro, conform …

- Fenomenele meteo extreme de luni au produs efecte in opt judete si in Bucuresti, potrivit unui bilant al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Judetele afectate au fost Arges, Buzau, Calarasi, Covasna, Ialomita, Ilfov, Prahova si Timis.

- In trimestrul IV 2018, numarul mediu de pensionari a fost de 5,197 de milioane de persoane, in scadere cu 4.000 de persoane fata de trimestrul precedent și cu 32.000 de persoane, fața de același trimestrul al anului precedent, arata datele transmise vineri de Institutul Național de Statistica (INS).Citește…