Tot ceea ce trebuie sa faca cei care se inscriu la concurs este sa fie atenti la codul ce va fi afisat pe ecran in fiecare zi de luni, de la 20:00, in fiecare ediție a emisiunii "Insula Iubirii", apoi sa raspunda corect la intrebarea serii pe a1.ro/insula-iubirii/concurs-honeymoon, scrie cancan.ro. Caștigatorul va fi anunțat pe data de 12 august pe site-ul a1.ro și va primi un premiu ce consta in 6 nopți de cazare cu mic dejun inclus intr-un resort de lux in Thailanda și doua bilete de avion dus-intors pentru un honeymoon de vis.

Participanții la concurs trebuie sa aiba varsta minima…